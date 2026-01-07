Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 20:24 | Обновлено 07 января 2026, 20:25
Два украинца. Стали известны составы на матч Брентфорд – Сандерленд

Матч 21-го тура АПЛ с участием Егора Ярмолюка и Тимура Тутерова начнется в 21:30

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 21-го тура АПЛ против «Сандерленда».

На скамейке для запасных «Сандерленда» на эту игру оказался украинский нападающий Тимур Тутеров, который еще не провел ни одного матча в АПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра состоится на арене «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и начнется в 21:30 по киевскому времени.

На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 23 матча в составе «Брентфорда» и 2 голевые передачи.

Стартовые составы на матч Брентфорд – Сандерленд:

Сандерленд чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига стартовые составы Егор Ярмолюк Тимур Тутеров
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
