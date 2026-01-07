Два украинца. Стали известны составы на матч Брентфорд – Сандерленд
Матч 21-го тура АПЛ с участием Егора Ярмолюка и Тимура Тутерова начнется в 21:30
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 21-го тура АПЛ против «Сандерленда».
На скамейке для запасных «Сандерленда» на эту игру оказался украинский нападающий Тимур Тутеров, который еще не провел ни одного матча в АПЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра состоится на арене «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и начнется в 21:30 по киевскому времени.
На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 23 матча в составе «Брентфорда» и 2 голевые передачи.
Стартовые составы на матч Брентфорд – Сандерленд:
Your Bees to face Sunderland 🐝 pic.twitter.com/VI3EOyN8Kt— Brentford FC (@BrentfordFC) January 7, 2026
RLB's XI to take on Brentford! 👊#BRESUN pic.twitter.com/vSIacwNv0c— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер поздравил с праздником
Испанский специалист намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»