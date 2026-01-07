Два украинца. Стали известны составы на матч Брентфорд – Сандерленд

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 21-го тура АПЛ против «Сандерленда».

На скамейке для запасных «Сандерленда» на эту игру оказался украинский нападающий Тимур Тутеров, который еще не провел ни одного матча в АПЛ.

Игра состоится на арене «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и начнется в 21:30 по киевскому времени.

На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 23 матча в составе «Брентфорда» и 2 голевые передачи.

Стартовые составы на матч Брентфорд – Сандерленд: