Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января
Другие новости
07 января 2026, 20:05 |
37
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 января 2026, 20:05 |
37
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Барселона – Атлетик

Ggbet 1.56 – 4.83 – 6.04

21:30 Ман Сити – Брайтон

Ggbet 1.55 – 4.99 – 5.95

21:30 Фулхэм – Челси

Ggbet 3.87 – 3.85 – 2.01

21:45 Парма – Интер

Ggbet 9.35 – 5.34 – 1.39

22:00 Бенфика – Брага

Ggbet 2.07 – 3.22 – 3.65

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07 января 2026, 12:00 1
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле

Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Бокс | 07 января 2026, 04:32 0
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»

Американец – о будущем

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Бокс | 07.01.2026, 17:45
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 07.01.2026, 06:23
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии
Футбол | 07.01.2026, 21:01
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 2
Бокс
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем