Брат легионера Динамо может продолжить карьеру в Украине

Атакующий полузащитник «Шкендии» Флорент Рамадани оказался в поле зрения одного из клубов Украинской Премьер-лиги.

Источник сообщает, что украинская команда уже некоторое время внимательно следит за выступлениями футболиста и рассматривает возможность его приглашения в ближайшее время – в зимнее трансферное окно.

Старшим братом Флорента является Решат Рамадан, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», а выступает он в Македонии.

Ранее полузащитник получил дебютный вызов в национальную сборную Северной Македонии.