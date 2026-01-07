Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 января 2026, 20:59
Брат легионера Динамо может продолжить карьеру в Украине

Флорент Рамадани заинтересовал один из клубов АПЛ

Брат легионера Динамо может продолжить карьеру в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Братья Рамадани

Атакующий полузащитник «Шкендии» Флорент Рамадани оказался в поле зрения одного из клубов Украинской Премьер-лиги.

Источник сообщает, что украинская команда уже некоторое время внимательно следит за выступлениями футболиста и рассматривает возможность его приглашения в ближайшее время – в зимнее трансферное окно.

Старшим братом Флорента является Решат Рамадан, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», а выступает он в Македонии.

Ранее полузащитник получил дебютный вызов в национальную сборную Северной Македонии.

