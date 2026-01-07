Другие новости07 января 2026, 20:59 |
Брат легионера Динамо может продолжить карьеру в Украине
Флорент Рамадани заинтересовал один из клубов АПЛ
Атакующий полузащитник «Шкендии» Флорент Рамадани оказался в поле зрения одного из клубов Украинской Премьер-лиги.
Источник сообщает, что украинская команда уже некоторое время внимательно следит за выступлениями футболиста и рассматривает возможность его приглашения в ближайшее время – в зимнее трансферное окно.
Старшим братом Флорента является Решат Рамадан, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», а выступает он в Македонии.
Ранее полузащитник получил дебютный вызов в национальную сборную Северной Македонии.
