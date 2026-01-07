В среду, 7 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Кристалл Пэлас» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Кристал Пэлас

В начале сезона коллектив демонстрировал достойные результаты, однако в последних играх он ощутимо сдал. Тем не менее, после 20 туров Премьер-лиги на балансе «орлов» есть 27 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. И от 15-го, и от 5-го места клуб отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до четвертьфинала, где потерпели поражение от «Арсенала».

В основном этапе Лиги конференций «Кристалл Пэлас» удалось получить 10 баллов и занять 10-ю строчку общей таблицы соревнований, которая позволит клубу сыграть в 1/16 финала.

Астон Вилла

А вот для «виллианов» сезон проходит наоборот – начало совсем не задалось, однако впоследствии команда смогла набрать хорошую форму. После 20 туров АПЛ «Астон Вилла» имеет на балансе 42 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет 6 очков. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы англичане также феерят – за 6 игр клуб завоевал 15 очков, благодаря которым пока находится на 3-м месте общей таблицы турнира.

Личные встречи

В последних 6-х матчах полное преимущество имеет «Кристал Пэлас». На счету лондонцев 5 побед, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» продолжается уже 7 игр подряд.

«Астон Вилла» победила в 12/13 предыдущих поединков.

«Астон Вилла» не может сохранить ворота сухими уже 8 игр подряд, «Кристалл Пэлас» в свою очередь прописал в каждом из 7 предыдущих матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.72.