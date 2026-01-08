Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
07.01.2026 21:30 – FT 0 : 0
Астон Вилла
08 января 2026, 17:10 |
Кристал Пэлас – Астон Вилла – 0:0. Печальные нули. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 0:0. Печальные нули. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой».

Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась ничейным счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для домашней команды эта игра стала шестой подряд в АПЛ без побед.

Английская Премьер-лига 2025/26. 21-й тур, 7 января

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 0:0

Видеообзор матча

