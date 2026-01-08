В среду, 7 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой».

Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась ничейным счетом 0:0.

Для домашней команды эта игра стала шестой подряд в АПЛ без побед.

Английская Премьер-лига 2025/26. 21-й тур, 7 января

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 0:0

Видеообзор матча