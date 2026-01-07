Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Вулвз

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 января 2026, 20:37 | Обновлено 07 января 2026, 20:38
Матч 21-го тура АПЛ начнется в 21:30

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 21-го тура Серии А против «Вулверхэмптона».

Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 19 матчей в составе «Эвертона», но ни одного результативного действия.

Стартовые составы на матч Эвертон – Вулверхэмптон:

