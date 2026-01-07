Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Вулвз
Матч 21-го тура АПЛ начнется в 21:30
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 21-го тура Серии А против «Вулверхэмптона».
Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 21:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 19 матчей в составе «Эвертона», но ни одного результативного действия.
Стартовые составы на матч Эвертон – Вулверхэмптон:
Tonight's Toffees to face @Wolves! 👊#EVEWOL pic.twitter.com/W2leoVi9ZA— Everton (@Everton) January 7, 2026
🔒 Unchanged from #WOLWHU— Wolves (@Wolves) January 7, 2026
🇧🇷 Lima back and into the matchday squad
How we line-up to face @Everton 📋 pic.twitter.com/tQ9keOlGEr
