СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января

В субботу, 6 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Алжир – ДР Конго

2.15 – 3.00 – 4.00

19:00 Лечче – Рома

5.25 – 3.40 – 1.75

21:00 Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо

1.90 – 3.10 – 4.75

21:45 Сассуоло – Ювентус

4.75 – 3.80 – 1.70

22:00 Вест Хэм – Ноттингем Форест

2.88 – 3.25 – 2.20

