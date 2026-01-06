Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 января 2026, 13:04
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Алжир – ДР Конго

Ggbet 2.15 – 3.00 – 4.00

19:00 Лечче – Рома

Ggbet 5.25 – 3.40 – 1.75

21:00 Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо

Ggbet 1.90 – 3.10 – 4.75

21:45 Сассуоло – Ювентус

Ggbet 4.75 – 3.80 – 1.70

22:00 Вест Хэм – Ноттингем Форест

Ggbet 2.88 – 3.25 – 2.20

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 января
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
