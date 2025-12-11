Усиление для лидера Первой лиги: Буковина нацелилась на хавбека команды УПЛ

Лидер Первой лиги Украины Буковина Черновцы ищет усиление в центральную зону.

По информации Sport.ua, Буковина заинтересована в интересах 28-летнего хавбека Олега Ильина из киевской Оболони. Буковина постарается заполучить Ильина уже в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2025/26 Ильин отыграл 10 матчей в Украинской Премьер-лиги, отдал один ассист и получил одну желтую карточку. Контракт Олега с Буковиной рассчитан до конца 2025 года. Трансфера стоимость Ильина составляет 300 тысяч евро по версии Transfermarkt.

Буковина по итогам 18 туров Первой лиги занимает первое место с 48 очками, став зимним чемпионом.