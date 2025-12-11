Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление для лидера Первой лиги: Буковина нацелилась на хавбека команды УПЛ
Украина. Первая лига
11 декабря 2025, 16:23 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:24
378
0

Усиление для лидера Первой лиги: Буковина нацелилась на хавбека команды УПЛ

Олег Ильин из Оболони попал на радары команды из города Черновцы

11 декабря 2025, 16:23 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:24
378
0
Усиление для лидера Первой лиги: Буковина нацелилась на хавбека команды УПЛ
ФК Оболонь. Олег Ильин

Лидер Первой лиги Украины Буковина Черновцы ищет усиление в центральную зону.

По информации Sport.ua, Буковина заинтересована в интересах 28-летнего хавбека Олега Ильина из киевской Оболони. Буковина постарается заполучить Ильина уже в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2025/26 Ильин отыграл 10 матчей в Украинской Премьер-лиги, отдал один ассист и получил одну желтую карточку. Контракт Олега с Буковиной рассчитан до конца 2025 года. Трансфера стоимость Ильина составляет 300 тысяч евро по версии Transfermarkt.

Буковина по итогам 18 туров Первой лиги занимает первое место с 48 очками, став зимним чемпионом.

По теме:
Шокирующий трансфер. Салах может перейти из Ливерпуля в другой клуб АПЛ
Оболонь – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Хавбек Динамо может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно
Буковина Черновцы трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Оболонь Киев Олег Ильин
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер Шахтера: «Сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу конференций»
Футбол | 11 декабря 2025, 13:34 1
Легионер Шахтера: «Сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу конференций»
Легионер Шахтера: «Сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу конференций»

Кауан Элиас рассказал о еврокубковых амбициях клуба

Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Бокс | 11 декабря 2025, 07:54 4
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»

Макгиган – об идее Александра драться с Уайлдером

«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10.12.2025, 17:45
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11.12.2025, 09:13
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Футбол | 10.12.2025, 14:33
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 1
Футбол
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
11.12.2025, 07:44 2
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
10.12.2025, 10:59 6
Теннис
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
11.12.2025, 06:23 4
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем