Олег ИЛЬИН: «Нужно разобраться в себе»

Полузащитник киевской «Оболони» Олег Ильин прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:6) в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня «Оболонь» потерпела тяжелое поражение. Как оцените первый тайм, учитывая, что пропустили только в добавленное время? Были ли положительные моменты?

– В первом тайме было трудно обороняться, но в целом действовали довольно неплохо. Однако когда пропускаешь в конце тайма – это очень бьет по психологии. Из-за этого мы где-то открылись, а удаление тоже сильно повлияло на общий ход матча.

– Два быстрых гола в начале второго тайма фактически решили судьбу поединка. Как их объяснить? Расслабление или стечение обстоятельств?

– Думаю, нужно разобраться в себе. Даже если пропускаешь один, два или три мяча – это не повод опускать руки. Будем работать над этим.

– «Оболонь» в этом сезоне набирает значительно больше очков на выезде, чем дома. Как объясните такую тенденцию?

– Если честно, это больше стечение обстоятельств. Наш стадион – родной, болельщики замечательные, но пока не можем отблагодарить их результатами дома. Однако будем стараться это исправить.