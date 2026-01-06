Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд

Меня не покидает стойкое ощущение, что я уже где-то видел нечто подобное. Причем настолько похожее, что отличить можно лишь по фамилиям или клубным цветам.

Ах да, это было совсем недавно, пару дней тому назад. Это я об увольнении из «Челси» Энцо Марески. «Синие» уволили наставника, с которым связаны хотя бы какие-то достижения в новейшей истории клуба. Уволили в разгар сезона, с пятого места в турнирной таблице. Без объяснения официальных причин, отделавшись отмазкой типа «после такого изменения сезон будет еще лучшим».

Похоже, в Манчестере, в «красной» его части, настолько буквально восприняли отставку Марески в клубе из севера Лондона, что даже не соизволили в своем случае выдумывать что-нибудь эдакое в официальном заявлении.

А зачем выдумывать, ломать голову, подбирать нужные слова, если можно просто перефразировать коммюнике «Челси» по поводу отставки Марески. И вот что получилось: «Поскольку «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в Премьер-лиге, руководство клуба решило, что пришло время для перемен». Ну, не бред ли?

Поправьте меня, если я неправ. В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в АПЛ, имея в пассиве аж 18 поражений. Аж восемнадцать, Алекс, извините, сэр Алекс, и отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Пропущенных оказалось аж 54. Это в 38 играх. Кроме того, было проигран финал «Тоттенхэму» в Лиге Европы. И что? И ничего.

Рубен Аморим остался у руля команды, а в летнее межсезонье «МЮ» был активен на трансферном рынке, пытаясь найти игроков, способных принести пользу, и одновременно избавляясь от неугодных и ветеранов.

И вот в нынешнем сезоне «МЮ» не формально, а по-настоящему участвует в гонке за зону Лиги чемпионов. С переменным успехом участвует. Как и «Челси» уже бывшего тренера Марески. И «МЮ», как и «Челси», решается выставить себя на всеобщее посмешище. Дескать, хуже уже быть не может. Может быть только лучше. Ну, по сравнению с 15 позицией в таблице действительно может быть лучше. Но по сравнению с шестой – это вряд ли.

И вот еще одна напрашивающаяся параллель с «Манчестер Юнайтед». Это я об устройстве клубной вертикале «красных дьяволов». Самой верхней ее части. Как и в «Челси», так и в «МЮ» не сразу удастся разобраться, кто кому Рабинович, и кто за что отвечает. Тут помощники нужны.

Та все же попытаюсь вкратце очертить границы полномочий тех, из самой верхушки вертикали.

Одна радость по сравнению с «Челси». Если «аристократами» рулят два равноправных акционера, которые между собой, как кошка с собакой, то в «МЮ» такой один: Джим Ретклифф. Однако этот господин напрямую не рулит клубом. Для этого, то есть, для руления, он «выдернул» из не очень тесных рядов «Ньюкасла» Дэна Эшуорта, сделав его спортивным директором.

Ну, а дальше начинается свистопляска покруче, нежели в «Челси». Эшуорт был против назначения Аморима. Сильно против. Однако «за» был Омар Беррада – исполнительный директор «МЮ», которого Ретклифф «выдернул», как и Эшуорта, но не из «Ньюкасла», а из действительно стройных рядов «МанСити».

Далее Беррада сделал все от него зависящее, дабы минимизировать влияние Эшуорта на процессы в «МЮ». Бывший творец «чуда Ньюкасла» не стал бороться, уже тогда понимая, во что вляпался. И подал в отставку, не проработав на новой должности и полгода.

Почувствовав безнаказанность и вкус то ли крови, то ли легких денег, Беррада замкнул почти все важные клубные дела на себе. Но Ретклифф, словно наш незабвенный Леонид Кучма, решил запустить механизм «сдерживания и противовеса». Собственник «МЮ» на вакантную должность спортдира назначил бывшего технического директора «МЮ» – Джейсона Вилкокса. С этим господином у Беррада тоже не заладилось. Практически во всем они не сходились. Вилкокс, кстати, изначально был против приглашения Аморима.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сер Джим Ретклифф, Омар Беррада и Джейсон Вилкокс (слева направо)

А дальше начались подковерные игры да интриги: Беррада и Вилкокс все никак не могли определить, у кого же больше. И полномочий тоже. А Ретклифф, как поздний Кучма, решил не вмешиваться. Пустил все на самотек.

А тем временем Вилкокс мертвой хваткой вцепился в Аморима, против которого он был изначально. Португалец после проваленного прошлого сезона просил – именно просил, ибо требовать он не мог априори, поскольку впервые за многие годы, а точнее, впервые в истории сего клуба Аморим являлся «лишь» главным тренером команды (и это было прописано в его трудовом договоре), а не менеджером – просил приобрести уже готовых для основы игроков. Но не получил тех, кого просил. Получил тех, кого хотел купить именно Вилкокс.

И вот сейчас, в недавно открывшееся зимнее трансферное окно, Рубен снова просил купить ему двух-трех игроков. Прежде всего в центр поля и атаку. Но получил отказ. Отнюдь не вежливый, ибо Вилкокс прозрачно намекнул Амориму, что тот должен отказаться от своей любимой формулы – 3-4-3 – в пользу любимой формулы Вилкокса 4-3-3.

Аморим, как уважающий себя экс-чемпион Португалии во главе «Спортинга», начал бузить. Причем публично. Сразу на нескольких пресс-конференциях намекал о проблемах с руководством, о новых игроках, которых ему не приобретают, о важности разделения полномочий.

А на последней встрече с прессой, непосредственно перед отставкой (после матча с «Лидсом»), Аморим несколько раз подчеркнул, что он не только тренер, но и менеджер. И что каждый «должен делать свою работу». И что он собирается доработать контракт до конца (конца следующего сезона), а затем свалить.

Но доработать до конца не получилось. Упрек Рубена – о каждом, который должен – Вилкокс принял, как личное оскорбление. И давно зревшее в душе спортдира решение наконец-то выплеснулось наружу. «Пришло время для перемен». Хотя, по данным британских источников, Вилкокс принял такое решение еще до игры «МЮ» против «Лидса», поскольку перед той игрой спортдир и главный тренер сильно повздорили.

Тем не менее, обозначать текущую позицию команды в таблице приставкой «лишь» – это абсурд. Коню ведь понятно, что проблема не в шестом месте. Проблема в доверии, которого нет, да и не было.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Но ведь и Аморим частично дал повод для отставки. И не только своими типа резкими высказываниями и акцентировании на том, что он таки «менеджер», а не только тренер. Лишь одна победа в пяти последних матчах. Совсем недавно «МЮ» не смог совладать с абсолютным аутсайдером лиги – «Вулверхэмптоном». Ту игру бывший футболист «красных» Гарри Невилл назвал «худшей из худших», и если он и неправ, то совсем чуть-чуть.

К тому же, за последнее время «МЮ» Аморима не смог обыграть пять из шести коллективов из нижней части таблицы. А если говорить в глобальном смысле, то Рубен во главе «Юнайтед» провел 63 матча, в которых добыл 24 победы. И вот в этом случае приставка «лишь» весьма уместна, и на ее фоне тен Хаг видится исполином.

Да, на отставку молодой и все еще перспективный португалец наработал. Но не сейчас. Если собирались увольнять, то нужно было увольнять после провального минувшего сезона. Тогда бы отставка выглядела логично. И не вызывала кривотолков. Сейчас же она выглядит нелепо и смешно.

Впрочем, как и весь нынешний «МЮ. Такое впечатление, будто сэр Алекс, уходя восвояси, ляпнул что-то похожее на то, что в свое, далекое уже время ляпнул обиженный экс-тренер «Бенфики» Бела Гуттманн.

Только вот мне почему-то кажется, что с нынешним «Юнайтед» уже б не совладал и сам Фергюсон, настолько там все запущено и угроблено.