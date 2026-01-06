Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер и Атлетико Минейро обменялись документами. Скоро будет трансфер
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 12:01 | Обновлено 06 января 2026, 12:05
Полузащитник донецкого клуба Майкон продолжит карьеру в чемпионате Бразилии

Шахтер и Атлетико Минейро обменялись документами. Скоро будет трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Бразильский полузащитник Майкон, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», продолжит карьеру в составе бразильского «Атлетико Минейро

Переговоры о подписании контракта с 28-летним футболистом продвигаются положительно. «Атлетико» и «Шахтер» уже начали процесс обмена документами для завершения трансфера легионера.

Майкон вскоре отправится в Белу-Оризонти, чтобы пройти медицинское обследование и подписать соглашение с бразильским клубом. Спортсмен планирует проживать в регионе Лагоа-Санта недалеко от семьи, что будет способствовать его адаптации к новому клубу.

«Шахтер» разорвет контракт с Майконом, чтобы тот бесплатно присоединился к «Атлетико», однако сохранит за собой 50% экономических прав на полузащитника.

чемпионат Бразилии по футболу Атлетико Минейро Шахтер Донецк Майкон де Андраде Барберан трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
