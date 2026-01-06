Шахтер и Атлетико Минейро обменялись документами. Скоро будет трансфер

Бразильский полузащитник Майкон, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», продолжит карьеру в составе бразильского «Атлетико Минейро

Переговоры о подписании контракта с 28-летним футболистом продвигаются положительно. «Атлетико» и «Шахтер» уже начали процесс обмена документами для завершения трансфера легионера.

Майкон вскоре отправится в Белу-Оризонти, чтобы пройти медицинское обследование и подписать соглашение с бразильским клубом. Спортсмен планирует проживать в регионе Лагоа-Санта недалеко от семьи, что будет способствовать его адаптации к новому клубу.

«Шахтер» разорвет контракт с Майконом, чтобы тот бесплатно присоединился к «Атлетико», однако сохранит за собой 50% экономических прав на полузащитника.