Шахтер и Атлетико Минейро обменялись документами. Скоро будет трансфер
Полузащитник донецкого клуба Майкон продолжит карьеру в чемпионате Бразилии
Бразильский полузащитник Майкон, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», продолжит карьеру в составе бразильского «Атлетико Минейро
Переговоры о подписании контракта с 28-летним футболистом продвигаются положительно. «Атлетико» и «Шахтер» уже начали процесс обмена документами для завершения трансфера легионера.
Майкон вскоре отправится в Белу-Оризонти, чтобы пройти медицинское обследование и подписать соглашение с бразильским клубом. Спортсмен планирует проживать в регионе Лагоа-Санта недалеко от семьи, что будет способствовать его адаптации к новому клубу.
«Шахтер» разорвет контракт с Майконом, чтобы тот бесплатно присоединился к «Атлетико», однако сохранит за собой 50% экономических прав на полузащитника.
Maycon Avança para o Galo: Documentação em Andamento e Mudança para Lagoa Santa— Fred Augusto (@FredAugusto1313) January 6, 2026
A negociação pela contratação do volante Maycon avança positivamente para o Atlético. O Galo e o Shakhtar Donetsk já iniciaram a fase de troca de documentação para viabilizar a transferência… pic.twitter.com/wiIyKRUc7N
