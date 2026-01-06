Сестры Киченок пробились в четвертьфинал пятисотника в Брисбене
Людмила и Надежда в трех сетах переиграли тандем Мию Като / Фанни Штоллар
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно стартовали на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В первом раунде парного разряда украинки в трех сетах переиграли тандем Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия) за 1 час и 17 минут.
WTA 500 Брисбен. Пары. Хард, 1/8 финала
Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия) – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – 6:2, 2:6, [7:10]
Сестры Киченок провели первым совместный матч с мая 2025 года, когда уступили Марии Боузковой и Александре Пановой на старте соревнований в Страсбурге.
В четвертьфинале австралийского пятисотника Людмила и Надежда поборются с четвертой сеяной парой Ирина Хромачева / Александра Панова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарья переиграла Тамару Корпач в первом раунде турнира WTA 125 в Австралии
Майкон может перейти в «Атлетико Минейро»
а бабош/стефані на турнірі взагалі немає ..)