Сестры Киченок пробились в четвертьфинал пятисотника в Брисбене

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно стартовали на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде парного разряда украинки в трех сетах переиграли тандем Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия) за 1 час и 17 минут.

WTA 500 Брисбен. Пары. Хард, 1/8 финала

Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия) – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – 6:2, 2:6, [7:10]

Сестры Киченок провели первым совместный матч с мая 2025 года, когда уступили Марии Боузковой и Александре Пановой на старте соревнований в Страсбурге.

В четвертьфинале австралийского пятисотника Людмила и Надежда поборются с четвертой сеяной парой Ирина Хромачева / Александра Панова.