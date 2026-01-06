Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сестры Киченок пробились в четвертьфинал пятисотника в Брисбене
WTA
06 января 2026, 12:19 | Обновлено 06 января 2026, 12:57
Сестры Киченок пробились в четвертьфинал пятисотника в Брисбене

Людмила и Надежда в трех сетах переиграли тандем Мию Като / Фанни Штоллар

Сестры Киченок пробились в четвертьфинал пятисотника в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно стартовали на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде парного разряда украинки в трех сетах переиграли тандем Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия) за 1 час и 17 минут.

WTA 500 Брисбен. Пары. Хард, 1/8 финала

Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия) – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – 6:2, 2:6, [7:10]

Сестры Киченок провели первым совместный матч с мая 2025 года, когда уступили Марии Боузковой и Александре Пановой на старте соревнований в Страсбурге.

В четвертьфинале австралийского пятисотника Людмила и Надежда поборются с четвертой сеяной парой Ирина Хромачева / Александра Панова.

По теме:
Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 7 января
Л. Киченок / Н. Киченок – Като / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Брисбен Мию Като Фанни Штоллар
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sit Simurg
Там далі - хромачова/панова, як уже було сказано...
а бабош/стефані на турнірі взагалі немає ..)
