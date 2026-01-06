Экс-игрок Днепра покинул тренерский штаб одесской команды

Одна из знаковых фигур в звездном составе «Днепра», выступавшего под руководством Евгения Кучеревского в первой половине 2000-х, была вынуждена покинуть клуб Второй лиги.

Речь идет о Сергее Матюхине, который работал в тренерском штабе одесской «Реал Фармы».

Незадолго до завершения осенней части сезона-2024/25 он стал ассистентом исполняющего обязанности главного тренера «фармацевтов» Валентина Полтавца, с которым в свое время в роли игрока выступал в составе того же «Днепра», проведя вместе полтора года (сезон-2000/01 и первую половину сезона-2001/02).

Однако в весенней части нынешнего чемпионата на тренерской скамейке «Реал Фармы» болельщики Матюхина не увидят.

Как стало известно Sport.ua, его пути с этим клубом недавно разошлись. В тренерском штабе одесских «фармацевтов» Сергей Матюхин проработал чуть более года.

Сейчас «Реал Фарма» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице группы А Второй лиги. За всю осеннюю часть чемпионата одесситы набрали лишь два очка.

Ранее стало известно, что клуб Второй лиги покинула большая часть футболистов.