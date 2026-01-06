Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок Днепра покинул тренерский штаб одесской команды
Украина. Вторая лига
06 января 2026, 13:03 | Обновлено 06 января 2026, 13:43
Экс-игрок Днепра покинул тренерский штаб одесской команды

Сергей Матюхин ненадолго задержался в «Реал Фарме»

Сергей Матюхин

Одна из знаковых фигур в звездном составе «Днепра», выступавшего под руководством Евгения Кучеревского в первой половине 2000-х, была вынуждена покинуть клуб Второй лиги.

Речь идет о Сергее Матюхине, который работал в тренерском штабе одесской «Реал Фармы».

Незадолго до завершения осенней части сезона-2024/25 он стал ассистентом исполняющего обязанности главного тренера «фармацевтов» Валентина Полтавца, с которым в свое время в роли игрока выступал в составе того же «Днепра», проведя вместе полтора года (сезон-2000/01 и первую половину сезона-2001/02).

Однако в весенней части нынешнего чемпионата на тренерской скамейке «Реал Фармы» болельщики Матюхина не увидят.

Как стало известно Sport.ua, его пути с этим клубом недавно разошлись. В тренерском штабе одесских «фармацевтов» Сергей Матюхин проработал чуть более года.

Сейчас «Реал Фарма» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице группы А Второй лиги. За всю осеннюю часть чемпионата одесситы набрали лишь два очка.

Ранее стало известно, что клуб Второй лиги покинула большая часть футболистов.

Реал Фарма Одесса инсайд Сергей Матюхин Днепр Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
