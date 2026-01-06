Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пиза – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Пиза
06.01.2026 16:00 - : -
Комо
Италия
06 января 2026, 12:29
Пиза – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 января и начнется в 16:00 по Киеву

Пиза – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Сеск Фабрегас

6 января, в рамках очередного тура Серии А, между собой сыграют Пиза – Комо. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Пиза

Сезон для Пизы складывается тяжело, что и неудивительно, ведь клуб является новичком элитного дивизиона. Пока команда идет предпоследней в чемпионате, хотя отставание от спасительного 17 места составляет всего три очка. В последнем туре Пиза провела хороший матч на выезде против прямого конкурента Дженоа, сыграв 1:1 в итоге.

В этом сезоне Серии А команда одержала всего одну победу, а не выигрывает команда уже семь встреч кряду. Отдельно отмечу слабую игру в атаке, «башни» на своем поле забили всего один мяч в девяти матчах, с такой статистикой им точно не задержаться в сильнейшем дивизионе. Предстоящий матч из-за травм пропустят Куадрадо, Стенгс, Вурал, под вопросом Альбиоль, вызван в сборную Акинсамиро.

Комо

В этом сезоне Комо пытается навязать конкуренцию титанам итальянского футбола, пока получается неплохо, ведь команда идет шестой в турнирной таблице. Отставание от первого квартета составляет 3 очка, при этом есть игра в запасе, можно подобраться в плотную к зоне Лиги чемпионов.

В последнем туре подопечные Фабрегаса одолели на своем поле Удинезе со счетом 1:0, единственный мяч на счету Да Куньи, который отметился на 16-й минуте с пенальти, в целом, победа заслуженная и стала второй кряду. Думаю, Комо по зубам зацепиться за зону еврокубков, клуб ставит перед собой амбициозные цели. Не сыграют в этой встречи из-за травм: Аддаи, Гольданига, Мората и Диао.

Личные встречи

Соперники пересекались ранее, но это было в низших дивизионах, последний раз они играли в сезоне 2023/24 Серии И, тогда Комо сыграл в гостях 1:1, а дома выиграл 3:1.

Прогноз

Комо выглядит на порядок лучше, поэтому справедливо котируется фаворитом этой встречи. Пиза не впечатляет дома, а тут еще и соперник с крепкой обороной. Не думаю, что команды смогут побаловать результативным футболом. Пиза может оказать достойное сопротивление, но я думаю, что гости сумеют одержать победу, на это я и поставлю за 1,73.

Пиза
6 января 2026 -
16:00
Комо
