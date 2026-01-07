Пиза – Комо – 0:3. Сенсационная команда Фабрегаса – в топ-6. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии A
Вечером 6 января состоялся матч 19-го тура Серии А, в котором Пиза уступила Комо.
Гости одержали убедительную победу со счетом 3:0 на Арене Гарибальди.
Маурисио Перроне открыл счет на 68-й минуте, а затем Анастасиос Дувикас оформил дубль.
Сенсационная команда под руководством Сеса Фабрегаса с 33 очками входит в топ-6 Серии A.
Серия А. 19-й тур, 6 января 2026
Пиза – Комо – 0:3
Голы: Перроне, 68, Дувикас, 76, 90+6 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
