Пиза – Комо – 0:3. Сенсационная команда Фабрегаса – в топ-6. Видео голов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Пиза
06.01.2026 16:00 – FT 0 : 3
Комо
Италия
07 января 2026, 02:59 | Обновлено 07 января 2026, 03:17
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии A

Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Вечером 6 января состоялся матч 19-го тура Серии А, в котором Пиза уступила Комо.

Гости одержали убедительную победу со счетом 3:0 на Арене Гарибальди.

Маурисио Перроне открыл счет на 68-й минуте, а затем Анастасиос Дувикас оформил дубль.

Сенсационная команда под руководством Сеса Фабрегаса с 33 очками входит в топ-6 Серии A.

Серия А. 19-й тур, 6 января 2026

Пиза – Комо – 0:3

Голы: Перроне, 68, Дувикас, 76, 90+6 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Анастасиос Дувикас (Комо).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Комо), асcист Хесус Родригес.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Максимо Перроне (Комо), асcист Максенс Какере.
Серия A Пиза Сеск Фабрегас чемпионат Италии по футболу Комо Максимо Перроне Анастасиос Дувикас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
