Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хотят в Лигу чемпионов. Сенсационная команда Серии A снова победила
Чемпионат Италии
Пиза
06.01.2026 16:00 – FT 0 : 3
Комо
Италия
06 января 2026, 18:24 | Обновлено 06 января 2026, 18:58
569
1

Хотят в Лигу чемпионов. Сенсационная команда Серии A снова победила

Комо держится в топ-4

Хотят в Лигу чемпионов. Сенсационная команда Серии A снова победила
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии. Аутсайдер Пиза на своем поле принимал Комо и уступил со счетом 0:3.

Команда известного в прошлом хавбека Сеска Фабрегаса продолжает свои сенсационные выступления и претендует на выход в Лигу чемпионов.

Комо удалось набрать 33 очка и подняться на 4-е место, потеснив Ювентус и Рому по дополнительным показателям.

Пиза с 12 пунктами остается на последней позиции.

Чемпионат Италии. 18-й тур

Пиза – Комо 0:3
Голы: Перроне, 68, Дувикас, 76, 90+6 (с пен)

Комо Пиза чемпионат Италии по футболу Серия A
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
