Италия06 января 2026, 18:24
569
1
Хотят в Лигу чемпионов. Сенсационная команда Серии A снова победила
Комо держится в топ-4
569
Состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии. Аутсайдер Пиза на своем поле принимал Комо и уступил со счетом 0:3.
Команда известного в прошлом хавбека Сеска Фабрегаса продолжает свои сенсационные выступления и претендует на выход в Лигу чемпионов.
Комо удалось набрать 33 очка и подняться на 4-е место, потеснив Ювентус и Рому по дополнительным показателям.
Пиза с 12 пунктами остается на последней позиции.
Чемпионат Италии. 18-й тур
Пиза – Комо 0:3
Голы: Перроне, 68, Дувикас, 76, 90+6 (с пен)
Комментарии 1
В итоге Жирона 2.0 будет после летних продаж
