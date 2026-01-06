Хотят в Лигу чемпионов. Сенсационная команда Серии A снова победила

Состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии. Аутсайдер Пиза на своем поле принимал Комо и уступил со счетом 0:3.

Команда известного в прошлом хавбека Сеска Фабрегаса продолжает свои сенсационные выступления и претендует на выход в Лигу чемпионов.

Комо удалось набрать 33 очка и подняться на 4-е место, потеснив Ювентус и Рому по дополнительным показателям.

Пиза с 12 пунктами остается на последней позиции.

Чемпионат Италии. 18-й тур

Пиза – Комо 0:3

Голы: Перроне, 68, Дувикас, 76, 90+6 (с пен)