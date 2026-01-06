Задачи для чемпиона: 7 вопросов, которые Ливерпуль должен решить в январе

В Европе открылось трансферное окно. Для клубов, которые претендуют на высокие места, это шанс усилить состав в борьбе за один или несколько трофеев. Для команд, стремящихся избежать вылета, это возможность подписать игроков, которые помогут удержаться в элитном дивизионе.

У «Ливерпуля» – свои задачи. «Красным» нужно и новых футболистов привлекать, и с действующими разобраться. Далее рассмотрим 7 вопросов, которые мерсисайдцам нужно решить в ближайшее время.

Что делать с Салахом?

Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько недель назад, сразу после спорных комментариев Мохамеда Салаха о его игровом времени, стало очевидно, что «Ливерпулю» следует подготовиться к продаже игрока, если поступит выгодное предложение из Саудовской Аравии. Однако травма Александра Исака, который выбыл на 2-3 месяца из-за перелома ноги, изменила все.

Из-за серьезной травмы шведа «красные» не могут теперь просто так расстаться со своим лучшим бомбардиром последних восьми лет, независимо от его отношений с главным тренером Арне Слотом. Исак вернется в лучшем случае в марте, после чего ему еще понадобится время, чтобы набрать форму. Так что, скорее всего, вопрос о будущем Салаха в клубе отложат до лета.

Единственное, что могло бы заставить Мохамеда уйти – это осознание того, что он больше не может регулярно попадать в стартовый состав. Но он еще не достиг этого уровня, а с травмой Исака может и не достигнет в этом сезоне. Расставаться с египтянином сейчас – не лучшее решение. Было бы лучше, чтобы Слот разработал систему, которая бы маскировала слабости Салаха и использовала его сильные стороны.

Искать ли замену Исаку?

Вряд ли потерю Исака можно считать слишком ощутимой, учитывая, что новичок за 125 млн фунтов забил только 2 гола в АПЛ после перехода из «Ньюкасла». У «красных» есть причины выходить на трансферный рынок, но не за форвардом, учитывая, что Салах вернется к середине января.

В распоряжении Слота остаются также Уго Экитике, Флориан Вирц, Коди Гакпо, Федерико Кьеза и юный Рио Нгумоха. Кроме того, Доминик Собослаи тоже может создавать угрозу в атаке. Если никто из них не травмируется, у мерсисайдцев не будет причин подписывать еще одного нападающего.

Кого искать на трансферном рынке?

«Ливерпулю» нужен новый защитник. Даже если Ибраима Конате и Вирджил ван Дейк продолжат избегать травм, им нужна надежная замена. На Джо Гомеса нельзя полагаться в плане физической формы, а новичок Джованни Леони, которому всего 19 лет, выбыл до следующего сезона из-за травмы крестообразной связки.

«Красные» провалили попытку подписать Марка Гэи и, возможно, упустили свой лучший шанс заполучить защитника сборной Англии. Но, учитывая, что его контракт истекает в июне, «Кристал Пэлас» может рассмотреть выгодные предложения, поэтому было бы разумно попробовать еще раз в начале января. Будь то Гэи или кто-то другой, но им нужна еще одна опция в обороне – и это должен быть игрок уровня стартового состава.

Стоит ли прервать аренду Эллиотта?

Аренда Харви Эллиотта в «Астон Вилле» проходит ужасно. Он был звездой победного для Англии чемпионата Европы U-21, но Унаи Эмери предоставил молодому полузащитнику всего 97 минут игрового времени в текущем сезоне Премьер-лиги.

Эллиотт не играл до конца 2025 года после того, как вышел на 4 минуты в матче Лиги Европы против «Фейеноорда». По правилам ФИФА Харви не может снова уйти в аренду, так как в нынешнем сезоне уже выступал за «Ливерпуль» и «Астон Виллу», поэтому «красным» лучше договориться о его возвращении на «Энфилд».

Эллиотт может пригодиться как в центре поля, так и на фланге. В прошлом сезоне он играл не так много, хотя и принял участие в 28 матчах, но сейчас мерсисайдцы находятся в другой ситуации. Это также логично, поскольку до конца его контракта остается полтора года. Оценив игрока в деле, клубу будет проще принять решение о том, стоит ли продлевать с ним соглашение.

Что делать с истекающими контрактами Робертсона и Конате?

Getty Images/Global Images Ukraine

С Робертсоном можно продлить контракт на 1-2 года. Не нужно смотреть, что ему в марте исполнится 32 года – его опыт и надежность были очень важны и недооценены в этом сезоне. Он играет важную роль, пока Милош Керкез проходит сложный период адаптации.

С Конате все иначе. Продление контракта по ходу прошлого сезона или летом имело бы смысл, но его выступления в первой половине нынешней кампании разочаровывают. Учитывая, что сам игрок не горел желанием подписывать новый договор – тут все очевидно. Скорее всего, на «Энфилде» уже приняли решение о его будущем.

С кем начинать переговоры о продлении контракта?

Уже сейчас можно предложить новый контракт Кертису Джонсу. Это будет хорошим решением, если финансовые условия устроят обе стороны. К тому же это будет перестраховка для «красных», учитывая, что у Алексиса Макаллистера остается 2 года по соглашению.

Алиссон, с одной стороны, реальный кандидат на продление контракта. С другой, новое долгосрочное соглашение может быть рискованным шагом, поскольку он получал травмы в каждом из последних трех сезонов. С голкипером, которому 33 года, можно пока не спешить.

Ван Дейк и Салах – легенды клуба, но оба показали признаки спада после подписания двухлетних контрактов в 2025 году. Нужно посмотреть, как они закончат 2026-й год, если оба останутся на «Энфилде» через 12 месяцев. У Ватару Эндо, Стефана Байчетича и Джо Гомеса разные ситуации, но никому из них не стоит ожидать нового контракта в ближайшее время.

Оставлять ли Слота?

Getty Images/Global Images Ukraine

Кажется, Слот пережил бурю и вернулся к какой-то нормальности, поэтому не нужно принимать эмоциональных решений. Лучше посмотреть, как закончится сезон. «Ливерпуль» может «выстрелить» в Лиге чемпионов или вообще не выйти туда по итогам сезона. Эта команда показывает признаки улучшения, но остается нестабильной.

Звучит невероятно, но, несмотря на победу в Премьер-лиге в прошлом сезоне, Слоту все еще нужно доказать, что он заслужил продление контракта. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года. Общепринятое мнение гласит, что тренерам не следует начинать сезон, имея всего 1 год до окончания контракта, потому что это подрывает их авторитет.

Если Слот не уйдет, летом по его действующему контракту останется как раз 1 год. Но ему, может быть, и не нужна страховка в виде нескольких лет до окончания соглашения. Голландец знает, что в этом сезоне не показал себя с лучшей стороны, поэтому вряд ли он будет возмущаться сроками своего контракта. Но если он найдет баланс и исправит ситуацию, то может получить новое соглашение уже весной.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам ESPN