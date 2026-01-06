Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 января 2026, 12:50
Фенербахче – Самсунспор. Прогноз и анонс на полуфинал Суперкубка Турции

Поединок состоится 6 января в 19:30 по Киеву

Фенербахче – Самсунспор. Прогноз и анонс на полуфинал Суперкубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января, в полуфинале Суперкубка Турции сыграют Фенербахче – Самсунспор. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Фенербахче

«Канарейки» привычно для себя, пытаются везде успеть, пока получается неплохо. Команда идет второй в чемпионате, отставая от Галатасарая на 3 очка, при этом, ни разу не проиграли в текущем сезоне турецкой Суперлиги. Свой последний матч Фенербахче провел в Кубке Турции, где в дерби уступил Бешикташу – 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время, но борьба в турнире продолжается, так как это групповой этап.

Хорошо команда смотрится в Лиге Европы, где занимает 11-ю строчку в общей турнирной таблице. Место в плей-офф «канарейки» себе еще не гарантировали, но близки к этому, впереди непростые матчи против Астон Виллы дома и Стяуа в гостях.

Самсунспор

«Красная молния» стала в прошлом сезоне третьей в чемпионате, что стало повторением лучшего результата в истории. Такой результат позволил пробиться в Лигу конференций.

В нынешнем чемпионате команда идет только шестой, отставание от первого квартета составляет 7 очков. Самсунспор находится на серии из пяти матчей без побед. Последний матч клуб провел в Кубке Турции, где выиграл дома у Эюпспора со счетом 2:1. В еврокубках дела идут неплохо, ведь клуб пробился в плей-офф Лиги конференций, где сыграет в 1/16 финала турнира. Самсунспор ни разу не выигрывал трофеев, этот мини-турнир реальная возможность.

Личные встречи

Команды уже играли между собой в этом сезоне, Самсунспор на своем поле смог устоять в чемпионате – 0:0. Если немного углубиться в статистику, будет видно, что соперники сыграли вничью последние четыре встречи.

Прогноз

Если бы трофей разыгрывался по прежним правилам, оба клуба не претендовали бы на него, но сейчас есть шанс, которым стоит воспользоваться. Матч пройдет на нейтральном поле, букмекеры справедливо отдают предпочтение Фенербахче. Я жду тяжелой битвы, в которой рискну сделать ставку на обмен забитыми мячами за 1,83.

Фенербахче
6 января 2026 - 19:30
19:30
Самсунспор
