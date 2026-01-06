Суперкубок Турции
06.01.2026 19:30 – 58’ 1 : 0
Турция06 января 2026, 19:45 | Обновлено 06 января 2026, 20:26
Фенербахче – Самсунспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 6 января в 19:30 видеотрансляцию матча 1/2 финала Суперкубка Турции
6 января в 19:30 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Турции.
Команды Фенербахче и Самсунспор играют на нейтральной арене Yeni Adana Stadyumu в городе Адана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Днем ранее в другом полуфинале Галатасарай разгромил Трабзонспор (4:1) и вышел в финал.
Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 10 января в Стамбуле.
Суперкубок Турции. Сетка турнира четырех
Фенербахче – Самсунспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE
События матча
4’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Фенербахче), асcист Энтони Мусаба.
