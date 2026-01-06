Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фенербахче – Самсунспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE
Суперкубок Турции
Фенербахче
06.01.2026 19:30 – 58 1 : 0
Самсунспор
Турция
06 января 2026, 19:45 | Обновлено 06 января 2026, 20:26
Фенербахче – Самсунспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 января в 19:30 видеотрансляцию матча 1/2 финала Суперкубка Турции

Фенербахче – Самсунспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января в 19:30 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Турции.

Команды Фенербахче и Самсунспор играют на нейтральной арене Yeni Adana Stadyumu в городе Адана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее в другом полуфинале Галатасарай разгромил Трабзонспор (4:1) и вышел в финал.

Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 10 января в Стамбуле.

Суперкубок Турции. Сетка турнира четырех

Фенербахче – Самсунспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE

События матча

4’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Фенербахче), асcист Энтони Мусаба.
Фенербахче – Самсунспор. Прогноз и анонс на полуфинал Суперкубка Турции
ПСЖ намерен отправить одного из конкурентов Забарного в чемпионат Турции
Зубков сыграл 40-й матч за Трабзонспор
