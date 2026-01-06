6 января в 19:30 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Турции.

Команды Фенербахче и Самсунспор играют на нейтральной арене Yeni Adana Stadyumu в городе Адана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее в другом полуфинале Галатасарай разгромил Трабзонспор (4:1) и вышел в финал.

Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 10 января в Стамбуле.

Суперкубок Турции. Сетка турнира четырех

Фенербахче – Самсунспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE