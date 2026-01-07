Фенербахче – Самсунспор – 2:0. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Турции
Полуфинальный матч Суперкубка Турции между Фенербахче и Самсунспором завершился победой канареек (2:0).
Поединок за выход в финал турнира четырех состоялся в турецком городе Адана.
Уже на 4-й минуте счет открыл Керем Актюркоглу, воспользовавшись передачей Энтони Мусабы.
Второй гол на 67-й минуте забил Джон Дуран, также после ассиста Энтони Мусабы (2:0).
Суперкубок Турции
Полуфинал, 6 января 2026, Адана (Турция)
Фенербахче – Самсунспор – 2:0
Голы: Керем Актюркоглу, 4, Джон Дуран, 67
Видео голов и обзор матча
События матча
