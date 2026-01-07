Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фенербахче – Самсунспор – 2:0. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Суперкубок Турции
Фенербахче
06.01.2026 19:30 – FT 2 : 0
Самсунспор
Турция
07 января 2026, 02:12 | Обновлено 07 января 2026, 02:17
Фенербахче – Самсунспор – 2:0. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Турции

Фенербахче – Самсунспор – 2:0. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Полуфинальный матч Суперкубка Турции между Фенербахче и Самсунспором завершился победой канареек (2:0).

Поединок за выход в финал турнира четырех состоялся в турецком городе Адана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 4-й минуте счет открыл Керем Актюркоглу, воспользовавшись передачей Энтони Мусабы.

Второй гол на 67-й минуте забил Джон Дуран, также после ассиста Энтони Мусабы (2:0).

Суперкубок Турции

Полуфинал, 6 января 2026, Адана (Турция)

Фенербахче – Самсунспор – 2:0

Голы: Керем Актюркоглу, 4, Джон Дуран, 67

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
Антуан Макумбу (Самсунспор) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Фенербахче), асcист Энтони Мусаба.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Фенербахче), асcист Энтони Мусаба.
Николай Степанов
