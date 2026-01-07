Полуфинальный матч Суперкубка Турции между Фенербахче и Самсунспором завершился победой канареек (2:0).

Поединок за выход в финал турнира четырех состоялся в турецком городе Адана.

Уже на 4-й минуте счет открыл Керем Актюркоглу, воспользовавшись передачей Энтони Мусабы.

Второй гол на 67-й минуте забил Джон Дуран, также после ассиста Энтони Мусабы (2:0).

Суперкубок Турции

Полуфинал, 6 января 2026, Адана (Турция)

Фенербахче – Самсунспор – 2:0

Голы: Керем Актюркоглу, 4, Джон Дуран, 67

Видео голов и обзор матча