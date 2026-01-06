20 голов Габриэла в АПЛ. Превзойдет ли достижение Лорана Косельни?
Вспомним топ-10 защитников Арсенала с самым большим количеством забитых мячей в Премьер-лиге
Бразильский защитник Арсенала Габриэл забил свой 20-й гол за клуб в АПЛ.
Произошло это в выездном победном матче 20 тура против Борнмута, в котором Арсенал победил со счетом 3:2.
Габриэл стал лишь вторым защитником в истории «канониров» с 20+ голами в АПЛ.
Рекордсменом клуба среди бомбардиров-защитников является француз Лоран Косельни, в активе которого 22 забитых мяча в чемпионате Англии.
Упомянем топ-10 наиболее результативных защитников в истории Арсенала в матчах АПЛ.
Защитники Арсенала с самым большим количеством забитых мячей в АПЛ
- 22 – Лоран Косельни (Франция)
- 20 – Габриэл (Бразилия)
- 13 – Томас Вермален (Бельгия)
- 12 – Уильям Галлас (Франция)
- 12 – Тони Адамс (Англия)
- 9 – Коло Туре (Кот-д'Ивуар)
- 9 – Ли Диксон (Англия)
- 8 – Эшли Коул (Англия)
- 8 – Сол Кэмпбелл (Англия)
- 8 – Эктор Бельерин (Испания)
