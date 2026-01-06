20 голов Габриэла в АПЛ. Превзойдет ли достижение Лорана Косельни?

Бразильский защитник Арсенала Габриэл забил свой 20-й гол за клуб в АПЛ.

Произошло это в выездном победном матче 20 тура против Борнмута, в котором Арсенал победил со счетом 3:2.

Габриэл стал лишь вторым защитником в истории «канониров» с 20+ голами в АПЛ.

Рекордсменом клуба среди бомбардиров-защитников является француз Лоран Косельни, в активе которого 22 забитых мяча в чемпионате Англии.

Упомянем топ-10 наиболее результативных защитников в истории Арсенала в матчах АПЛ.

Защитники Арсенала с самым большим количеством забитых мячей в АПЛ