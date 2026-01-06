Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 20 голов Габриэла в АПЛ. Превзойдет ли достижение Лорана Косельни?
Англия
06 января 2026, 13:12 | Обновлено 06 января 2026, 13:13
244
0

20 голов Габриэла в АПЛ. Превзойдет ли достижение Лорана Косельни?

Вспомним топ-10 защитников Арсенала с самым большим количеством забитых мячей в Премьер-лиге

06 января 2026, 13:12 | Обновлено 06 января 2026, 13:13
244
0
20 голов Габриэла в АПЛ. Превзойдет ли достижение Лорана Косельни?
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл

Бразильский защитник Арсенала Габриэл забил свой 20-й гол за клуб в АПЛ.

Произошло это в выездном победном матче 20 тура против Борнмута, в котором Арсенал победил со счетом 3:2.

Габриэл стал лишь вторым защитником в истории «канониров» с 20+ голами в АПЛ.

Рекордсменом клуба среди бомбардиров-защитников является француз Лоран Косельни, в активе которого 22 забитых мяча в чемпионате Англии.

Упомянем топ-10 наиболее результативных защитников в истории Арсенала в матчах АПЛ.

Защитники Арсенала с самым большим количеством забитых мячей в АПЛ

  • 22 – Лоран Косельни (Франция)
  • 20 – Габриэл (Бразилия)
  • 13 – Томас Вермален (Бельгия)
  • 12 – Уильям Галлас (Франция)
  • 12 – Тони Адамс (Англия)
  • 9 – Коло Туре (Кот-д'Ивуар)
  • 9 – Ли Диксон (Англия)
  • 8 – Эшли Коул (Англия)
  • 8 – Сол Кэмпбелл (Англия)
  • 8 – Эктор Бельерин (Испания)
По теме:
Анонс 21 тура АПЛ: Арсенал и Ливерпуль – жгите господа!
Отрицательный баланс. Аморим с МЮ выиграл 15 матчей АПЛ, а 19 – проиграл
ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Габриэл Магальяес статистика Арсенал Лондон
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Днепра покинул тренерский штаб одесской команды
Футбол | 06 января 2026, 13:03 0
Экс-игрок Днепра покинул тренерский штаб одесской команды
Экс-игрок Днепра покинул тренерский штаб одесской команды

Сергей Матюхин ненадолго задержался в «Реал Фарме»

Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Футбол | 05 января 2026, 15:59 8
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену

Команду может возглавить Энцо Мареска

Свитолина разгромно выиграла стартовый матч сезона в Окленде у Грачевой
Теннис | 06.01.2026, 08:33
Свитолина разгромно выиграла стартовый матч сезона в Окленде у Грачевой
Свитолина разгромно выиграла стартовый матч сезона в Окленде у Грачевой
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Футбол | 05.01.2026, 15:01
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Футбол | 05.01.2026, 18:52
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
05.01.2026, 07:59 7
Хоккей
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 6
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем