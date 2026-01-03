Арсенал провел напряженный матч с Борнмутом, но забрал три очка
Лондонцы победили со счетом 3:2
«Арсенал» в матче 20-го тура АПЛ сезона-2025/26 одержал выездную победу над «Борнмутом» со счетом 3:2.
Поединок состоялся на стадионе «Виталити» и получился чрезвычайно напряженным. Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте благодаря голу Эванильсона, однако лондонцы быстро отыгрались – Габриэл Магальяйнс отличился после стандарта.
Во втором тайме героем встречи стал Деклан Райс, который забил дважды и вывел «канониров» вперед. Гол Крупи лишь сократил отставание.
После победы «Арсенал» с 48 очками возглавляет турнирную таблицу, тогда как «Борнмут» идет 15-м.
АПЛ. 20-й тур, 3 января.
Борнмут – Арсенал – 2:3
Голы: Эванильсон, 10, Крупи, 77 – Габриэль, 16, Райс, 54, 71.
Борнмут: Петрович, Трюффер, Хименес, Сенеси, Хилл, Скотт (Крупи 74), Тавернье, Брукс (Адли 67), Семеньйо, Клюйверт (Кук 74), Эванильсон (Унал 74).
Арсенал: Рая, Инкапье, Тимбер, Магальяес, Салиба, Райс, Субименди, Эдегор (Мерино 80), Мартинелли (Троссард 67), Дьокереш (Жезус 66), Мадуэке (Сака 67).
Kicking off the year with a victory 👊 pic.twitter.com/UrWEbULbyb— Arsenal (@Arsenal) January 3, 2026
