Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал провел напряженный матч с Борнмутом, но забрал три очка
Чемпионат Англии
Борнмут
03.01.2026 19:30 – FT 2 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2026, 21:32 | Обновлено 03 января 2026, 21:35
296
1

Арсенал провел напряженный матч с Борнмутом, но забрал три очка

Лондонцы победили со счетом 3:2

03 января 2026, 21:32 | Обновлено 03 января 2026, 21:35
296
1 Comments
Арсенал провел напряженный матч с Борнмутом, но забрал три очка
ФК Арсенал

«Арсенал» в матче 20-го тура АПЛ сезона-2025/26 одержал выездную победу над «Борнмутом» со счетом 3:2.

Поединок состоялся на стадионе «Виталити» и получился чрезвычайно напряженным. Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте благодаря голу Эванильсона, однако лондонцы быстро отыгрались – Габриэл Магальяйнс отличился после стандарта.

Во втором тайме героем встречи стал Деклан Райс, который забил дважды и вывел «канониров» вперед. Гол Крупи лишь сократил отставание.

После победы «Арсенал» с 48 очками возглавляет турнирную таблицу, тогда как «Борнмут» идет 15-м.

АПЛ. 20-й тур, 3 января.

Борнмут – Арсенал – 2:3
Голы: Эванильсон, 10, Крупи, 77 – Габриэль, 16, Райс, 54, 71.

Борнмут: Петрович, Трюффер, Хименес, Сенеси, Хилл, Скотт (Крупи 74), Тавернье, Брукс (Адли 67), Семеньйо, Клюйверт (Кук 74), Эванильсон (Унал 74).

Арсенал: Рая, Инкапье, Тимбер, Магальяес, Салиба, Райс, Субименди, Эдегор (Мерино 80), Мартинелли (Троссард 67), Дьокереш (Жезус 66), Мадуэке (Сака 67).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Астон Вилла и другие. Чья домашняя победная серия окажется самой длинной?
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Борнмут - Арсенал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский раскрыл планы на будущее после ухода из Динамо
Футбол | 03 января 2026, 21:20 0
Шовковский раскрыл планы на будущее после ухода из Динамо
Шовковский раскрыл планы на будущее после ухода из Динамо

Александр планирует уделить время семье

Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Бокс | 03 января 2026, 08:21 0
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет

Сергей Лапин объяснил, почему украинец решил драться с Уайлдером

Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Футбол | 03.01.2026, 14:55
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 03.01.2026, 08:21
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02.01.2026, 23:51
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Вітання канонірам!🎉🎉
Арсенал💥 та Хартс❤️ сьогодні здобули мінімальні перемоги і трошки наростили відрив, скориставшись осічками переслідувачів. Це радісно! 😊🥳
Ответить
+1
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 6
Бокс
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
01.01.2026, 21:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем