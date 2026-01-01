Англия01 января 2026, 17:16 | Обновлено 01 января 2026, 17:17
67
0
Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января в 19:30 матч чемпионата Англии
01 января 2026, 17:16 | Обновлено 01 января 2026, 17:17
67
0
В субботу, 3 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Арсенал».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Борнмут – АрсеналСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 января 2026, 10:58 7
Матвей Пономаренко осчастливил девушку в канун нового года
Бокс | 01 января 2026, 08:00 0
Украинец – об Энтони Джошуа
Футбол | 01.01.2026, 06:12
Футбол | 01.01.2026, 17:51
Бокс | 01.01.2026, 07:41
Комментарии 0
Популярные новости
30.12.2025, 18:23 1
31.12.2025, 09:11
01.01.2026, 11:10
01.01.2026, 00:02 1
31.12.2025, 17:13 23
31.12.2025, 08:43 4
30.12.2025, 21:27
01.01.2026, 08:42 3