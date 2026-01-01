В субботу, 3 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Арсенал».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ