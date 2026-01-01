Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Борнмут
03.01.2026 19:30 - : -
Арсенал
Англия
01 января 2026, 17:16 | Обновлено 01 января 2026, 17:17
Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 января в 19:30 матч чемпионата Англии

Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут – Арсенал

В субботу, 3 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Арсенал».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

