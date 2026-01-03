3 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Борнмут» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча на арене «Vitality Stadium» подарила болельщикам интригу и пять голов.

Победителем матча стала лондонская команда, которая переиграла соперников – 3:2.

Важный вклад в победу «канониров» внес английский полузащитник Деклан Райс, оформивший дубль.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 3 января

«Борнмут» – «Арсенал» – 2:3

Голы: Эванилсон, 10, Крупи, 77 – Габриель, 16, Райс, 54, 71

Видеообзор матча: