Борнмут – Арсенал – 2:3. Победный дубль Райса. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
3 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Борнмут» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча на арене «Vitality Stadium» подарила болельщикам интригу и пять голов.
Победителем матча стала лондонская команда, которая переиграла соперников – 3:2.
Важный вклад в победу «канониров» внес английский полузащитник Деклан Райс, оформивший дубль.
Английская Премьер-лига. 20-й тур, 3 января
«Борнмут» – «Арсенал» – 2:3
Голы: Эванилсон, 10, Крупи, 77 – Габриель, 16, Райс, 54, 71
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Швеция обыграла Латвию
Поединок чемпионата Англии состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени