  4. Борнмут – Арсенал – 2:3. Победный дубль Райса. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Англии
Борнмут
03.01.2026 19:30 – FT 2 : 3
Арсенал
Англия
03 января 2026, 22:45 | Обновлено 03 января 2026, 22:56
Борнмут – Арсенал – 2:3. Победный дубль Райса. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

3 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Борнмут» и «Арсенал».

Встреча на арене «Vitality Stadium» подарила болельщикам интригу и пять голов.

Победителем матча стала лондонская команда, которая переиграла соперников – 3:2.

Важный вклад в победу «канониров» внес английский полузащитник Деклан Райс, оформивший дубль.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 3 января

«Борнмут» – «Арсенал» – 2:3

Голы: Эванилсон, 10, Крупи, 77 – Габриель, 16, Райс, 54, 71

Видеообзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Эли Крупи (Борнмут), асcист Льюис Кук.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал), асcист Букайо Сака.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал), асcист Мартин Эдегор.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
