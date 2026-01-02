Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 января 2026, 18:01
Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 3 января в 19:30 по Киеву

ФК Арсенал

В субботу, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Борнмут

Для «вишен» текущий сезон проходит не лучшим образом. Хотя начало было хорошим, в дальнейшем команда потеряла игровую форму. Тем не менее, за 19 игр чемпионата Англии клуб завоевал 23 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 15-ю строчку турнирной таблицы. И от места в топ-5, и от зоны вылета команду отделяет 9 очков.

В Кубке Англии «Борнмут» начнет свои выступления игрой 1/32 финала против «Ньюкасла».

Арсенал

Великолепная форма «Арсенала» в текущем сезоне не требует особого представления. За 19 туров Премьер-лиги лондонцам удалось завоевать 45 зачетных пунктов, благодаря которым они сейчас занимают 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя, «Ман Сити», составляет уже 4 очка.

В Лиге чемпионов «канониры» также возглавляют турнирную таблицу. За 6 туров им удалось завоевать 18/18 возможных очков и обеспечить себе участие в плей-офф. Расстояние от ближайших конкурентов составляет 3 зачетных балла.

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между командами небольшое преимущество имеет «Арсенал». За это время «канониры» одержали 3 победы, в остальных 2-х матчах выиграл «Борнмут».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 10 матчей подряд.
  • «Арсенал» в свою очередь победил в каждом из последних 6 матчей.
  • «Арсенал» пропустил всего 12 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Арсенала» с коэффициентом 1.52.

Борнмут
3 января 2026 -
19:30
Арсенал
