Довбик может потерять место в стартовом составе сборной Украины перед ЧМ

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко уверен, что форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик потеряет место в стартовом составе сборной Украины, если не улучшит свою форму в ближайшее время.

– В марте сборной Украины предстоит сыграть стыковой матч отбора ЧМ-2026 против Швеции. Ситуация с форвардом может ослабить потенциал команды?

– В национальной команде есть несколько нападающих, которые могут выйти в основном составе. У тренера есть выбор. Матч состоится в Валенсии. Если и дальше будет набирать обороты Владислав Ванат, тогда он выйдет на поле с первых минут, поскольку Испания для него уже не чужая страна.

Если Довбик никуда не перейдет, то и дальше будет довольствоваться выходами на смену. Сергей Ребров будет рассматривать форварда для потенциального вызова в сборную, но только не в качестве основного игрока, – рассказал Саленко.