  4. Довбик может потерять место в стартовом составе сборной Украины перед ЧМ
Чемпионат мира
06 января 2026, 11:17 |
Довбик может потерять место в стартовом составе сборной Украины перед ЧМ

Олег Саленко – о конкуренции между форвардом итальянской «Ромы» и Владиславом Ванатом

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко уверен, что форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик потеряет место в стартовом составе сборной Украины, если не улучшит свою форму в ближайшее время.

– В марте сборной Украины предстоит сыграть стыковой матч отбора ЧМ-2026 против Швеции. Ситуация с форвардом может ослабить потенциал команды?

– В национальной команде есть несколько нападающих, которые могут выйти в основном составе. У тренера есть выбор. Матч состоится в Валенсии. Если и дальше будет набирать обороты Владислав Ванат, тогда он выйдет на поле с первых минут, поскольку Испания для него уже не чужая страна.

Если Довбик никуда не перейдет, то и дальше будет довольствоваться выходами на смену. Сергей Ребров будет рассматривать форварда для потенциального вызова в сборную, но только не в качестве основного игрока, – рассказал Саленко.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Владислав Ванат Олег Саленко
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Alehandro
Вийде Ванат "оскільки Іспанія для нього вже не чужа країна"?!   Серйозний аргумент) І чим саме виступ на стадіоні Валенсії, де Ванат ще не грав, допоможе Ванату?
