Оболонь настроена усилиться лидером клуба Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, определился пятый спарринг-партнер киевлян на зарубежном этапе подготовки в Турции, куда они отправляются 17 января. Это ФК «Приштина», который занимает второе место в чемпионате Косово.

Поединок состоится 28 января. Соперники еще в двух контрольных матчах станут известны на этой неделе.

По имеющейся информации, за «Оболонь» больше не будут выступать арендованные Олег Ильин и Евгений Пасич соответственно из «Колоса» и «Металлиста 1925». Они продолжат карьеру в других командах.

Прилагаются усилия, чтобы до отъезда в Турцию «Оболонь» подписала 3-4 новичка, в частности, киевляне проявляют интерес к лидеру перволигового «Ингульца» Роману Волохатому.

25-летний игрок перешел к «Ингульцу» летом прошлого года на правах свободного агента из тернопольской «Нивы». Его контракт с Ингульцем рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Оболонь» набрала 17 очков и занимает 12 место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что молодой голкипер «Оболони» возвращается к тренировкам после перелома руки.