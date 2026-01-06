Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь настроена усилиться лидером клуба Первой лиги
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 12:17 |
323
0

Оболонь настроена усилиться лидером клуба Первой лиги

Новичков «пивовары» хотят подписать к отъезду на сбор в Турцию

06 января 2026, 12:17 |
323
0
Оболонь настроена усилиться лидером клуба Первой лиги
ФК Ингулец. Роман Волохатый

Как стало известно Sport.ua, определился пятый спарринг-партнер киевлян на зарубежном этапе подготовки в Турции, куда они отправляются 17 января. Это ФК «Приштина», который занимает второе место в чемпионате Косово.

Поединок состоится 28 января. Соперники еще в двух контрольных матчах станут известны на этой неделе.

По имеющейся информации, за «Оболонь» больше не будут выступать арендованные Олег Ильин и Евгений Пасич соответственно из «Колоса» и «Металлиста 1925». Они продолжат карьеру в других командах.

Прилагаются усилия, чтобы до отъезда в Турцию «Оболонь» подписала 3-4 новичка, в частности, киевляне проявляют интерес к лидеру перволигового «Ингульца» Роману Волохатому.

25-летний игрок перешел к «Ингульцу» летом прошлого года на правах свободного агента из тернопольской «Нивы». Его контракт с Ингульцем рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Оболонь» набрала 17 очков и занимает 12 место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что молодой голкипер «Оболони» возвращается к тренировкам после перелома руки.

По теме:
Экс-игрок Днепра покинул тренерский штаб одесской команды
Клуб Украинской Премьер-лиги полностью отказался от иностранных футболистов
Шахтер и Атлетико Минейро обменялись документами. Скоро будет трансфер
Оболонь Киев Ингулец Роман Волохатый трансферы трансферы УПЛ Олег Ильин Евгений Пасич учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола попросил Манчестер Сити перехватить игрока, который нужен Реалу
Футбол | 06 января 2026, 11:27 0
Гвардиола попросил Манчестер Сити перехватить игрока, который нужен Реалу
Гвардиола попросил Манчестер Сити перехватить игрока, который нужен Реалу

Английский и испанский гранды заинтересованы в услугах Марка Гехи из «Кристал Пэлас»

Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Футбол | 06 января 2026, 08:58 3
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены

Майкон может перейти в «Атлетико Минейро»

Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Футбол | 05.01.2026, 16:39
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Футбол | 05.01.2026, 15:01
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футбол | 06.01.2026, 07:48
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 3
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
05.01.2026, 07:59 7
Хоккей
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем