Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
02 декабря 2025, 21:22 |
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на выход в УПЛ потерял четырех игроков за день

Войтиховский, Павлюк, Богославский и Богомаз покинули «Агробизнес»

ФК Агробизнес. Максим Войтиховский

Четыре футболиста покинули «Агробизнес», который выступает в Первой лиги. Об этом сообщила пресс-служба команды из Волочиска на своем официальном сайте.

Атакующий полузащитник Максим Войтиховский, полузащитник Кирилл Павлюк, защитник Андрей Богославский и нападающий Назарий Богомаз продолжат карьеру в других клубах.

«Благодарим футболистов за добросовестную работу в нашем коллективе и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – сообщили в клубе.

Войтиховский провел 21 матч в нынешнем сезоне и забил 12 голов. Максим является лучшим бомбардиром Первой лиги (11 результативных ударов). Павлюк провел девять игр, однако не сумел отличиться результативными действиями.

В активе Богославского – десять поединков, Богомаз забил один гол за восемь матчей.

«Агробизнес» набрал 33 балла и разместился на пятой позиции в турнирной таблице. От четвертого места, которое позволяет пробиться в плей-офф, команда Александра Чижевского отстает всего на три пункта.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Максим Войтиховский Назарий Богомаз
Николай Тытюк Источник: ФК Агробизнес
