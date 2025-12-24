Азербайджанский «Нефтчи» интересуется украинским центральным защитником житомирского «Полесья» Даниилом Бескоровайным, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, подписание 26-летнего футболиста является инициативой нового главного тренера команды Юрия Вернидуба, который работал с игроком в «Кривбассе».

Отмечается, что «стая» готова рассмотреть предложения по Бескоровайному.

В сезоне 2025/26 Даниил Бескоровайный провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее «Нефтчи» позорно подписал договор о сотрудничестве с московским «Локомотивом».