Есть русский след. Украинец может неожиданно сменить клуб
  4. Есть русский след. Украинец может неожиданно сменить клуб
Украина. Премьер лига
Есть русский след. Украинец может неожиданно сменить клуб

Даниилом Бескоровайным интересуется Нефтчи, сотрудничающий с представителями страны 404

Есть русский след. Украинец может неожиданно сменить клуб
ФК Полесье. Даниил Бескорованый

Азербайджанский «Нефтчи» интересуется украинским центральным защитником житомирского «Полесья» Даниилом Бескоровайным, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, подписание 26-летнего футболиста является инициативой нового главного тренера команды Юрия Вернидуба, который работал с игроком в «Кривбассе».

Отмечается, что «стая» готова рассмотреть предложения по Бескоровайному.

В сезоне 2025/26 Даниил Бескоровайный провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее «Нефтчи» позорно подписал договор о сотрудничестве с московским «Локомотивом».

По теме:
Он уже работал с Вернидубом. Нефтчи заинтересовано в центрбеке Полесья
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Не Довбик. Европейский клуб решил избавиться от известного украинца
Даниил Бескоровайный Полесье Житомир Нефтчи Баку трансферы трансферы УПЛ чемпионат Азербайджана по футболу ТаТоТаке
avk2307
спорт.юа с каждым днем все ниже и ниже в своих заголовках и материалах
+2
