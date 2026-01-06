Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 января 2026, 13:09 |
Элина СВИТОЛИНА: «Довольна, как смогла проявить себя в первом матче сезона»

Украинка прокомментировала победу над Варварой Грачевой на турнире в Окленде

06 января 2026, 13:09 |
Элина СВИТОЛИНА: «Довольна, как смогла проявить себя в первом матче сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Варварой Грачевой в первом раунде турнира WTA 250 в Окленде:

«Это был отличный матч. Я действительно играла очень хорошо и довольна тем, как смогла проявить себя в первом матче сезона. Иногда старт сезона бывает непростым, но после небольшой паузы было очень приятно вернуться и сыграть при этой потрясающей поддержке трибун в Окленде – все было именно так, как я и ожидала.

В целом я довольна тем, как сыграла сегодня. У меня была пауза, потому что в прошлом сезоне я, к сожалению, завершила выступления раньше, чем планировала. Зато у меня было время отдохнуть, перезагрузиться и снова вернуться к хорошему теннису. Я очень счастлива».

Свитолина переиграла Грачеву 6:3, 6:1. Ее следующей оппоненткой будет Кэти Бултер.

Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
