Довбик забил 15-й гол в 45-м матче Серии А

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик забил свой 15-й гол в Серии А.

Произошло это в матче 19 тура, в котором римляне на выезде победили Лечче со счетом 2:0.

Теперь на счету Довбика 15 голов в 45 матчах Серии А. Всего за Рому во всех турнирах нападающий имеет 20 забитых мячей.

Матчи украинцев в Серии А

  • 226 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 168 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 53 – Дженоа)
  • 68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)
  • 60 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 45 – Артем Довбик (Рома)
  • 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
  • 24 – Евгений Шахов (Лечче)
  • 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
  • 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
  • 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
  • 1 – Владислав Супряга (Сампдория)

Голы украинцев в Серии А

  • 127 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 29 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 6 – Дженоа)
  • 15 – Артем Довбык (Рома)
  • 7 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
  • 3 – Сергей Ателькин (Лечче)
  • 2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)
  • 1 – Евгений Шахов (Лечче)

Артем Довбик, статистика выступлений за Рому

  • 62 матча (45 – Серия А, 15 – Лига Европы, 2 – Кубок Италии)
  • 20 голов (15 – Серия А, 3 – Кубок Италии, 2 – Лига Европы)
  • 6 ассистов (4 – Серия А, 2 – Лига Европы)
Рома Рим Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу Артем Довбик статистика Андрей Шевченко Руслан Малиновский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
