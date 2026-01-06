Довбик забил 15-й гол в 45-м матче Серии А

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик забил свой 15-й гол в Серии А.

Произошло это в матче 19 тура, в котором римляне на выезде победили Лечче со счетом 2:0.

Теперь на счету Довбика 15 голов в 45 матчах Серии А. Всего за Рому во всех турнирах нападающий имеет 20 забитых мячей.

Матчи украинцев в Серии А

226 – Андрей Шевченко (Милан)

168 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 53 – Дженоа)

68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)

60 – Александр Заваров (Ювентус)

45 – Артем Довбик (Рома)

24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)

24 – Евгений Шахов (Лечче)

16 – Сергей Ателькин (Лечче)

5 – Василий Прийма (Фрозиноне)

3 – Александр Яковенко (Фиорентина)

1 – Владислав Супряга (Сампдория)

Голы украинцев в Серии А

127 – Андрей Шевченко (Милан)

29 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 6 – Дженоа)

15 – Артем Довбык (Рома)

7 – Александр Заваров (Ювентус)

3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)

3 – Сергей Ателькин (Лечче)

2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)

1 – Евгений Шахов (Лечче)

Артем Довбик, статистика выступлений за Рому