Италия06 января 2026, 21:44 |
Довбик забил 15-й гол в 45-м матче Серии А
Всего в активе украинца уже 20 голов за Рому во всех турнирах
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик забил свой 15-й гол в Серии А.
Произошло это в матче 19 тура, в котором римляне на выезде победили Лечче со счетом 2:0.
Теперь на счету Довбика 15 голов в 45 матчах Серии А. Всего за Рому во всех турнирах нападающий имеет 20 забитых мячей.
Матчи украинцев в Серии А
- 226 – Андрей Шевченко (Милан)
- 168 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 53 – Дженоа)
- 68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)
- 60 – Александр Заваров (Ювентус)
- 45 – Артем Довбик (Рома)
- 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
- 24 – Евгений Шахов (Лечче)
- 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
- 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
- 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
- 1 – Владислав Супряга (Сампдория)
Голы украинцев в Серии А
- 127 – Андрей Шевченко (Милан)
- 29 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 6 – Дженоа)
- 15 – Артем Довбык (Рома)
- 7 – Александр Заваров (Ювентус)
- 3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
- 3 – Сергей Ателькин (Лечче)
- 2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)
- 1 – Евгений Шахов (Лечче)
Артем Довбик, статистика выступлений за Рому
- 62 матча (45 – Серия А, 15 – Лига Европы, 2 – Кубок Италии)
- 20 голов (15 – Серия А, 3 – Кубок Италии, 2 – Лига Европы)
- 6 ассистов (4 – Серия А, 2 – Лига Европы)
