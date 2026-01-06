Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты подготовили три громких трансфера игроков принципиального соперника
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 22:22 |
1014
1

Карпаты подготовили три громких трансфера игроков принципиального соперника

«Львы» подпишут Холода, Сапугу и Квасницу

06 января 2026, 22:22 |
1014
1 Comments
Карпаты подготовили три громких трансфера игроков принципиального соперника
ФК Карпати. Илья Квасница

Львовские «Карпаты» продолжают активную работу на трансферном рынке и в ближайшее время могут подписать еще трех игроков принципиального соперника – «Руха».

По информации ТаТоТаке, к переходу в лагерь «львов» близки Виталий Холод, Марко Сапуга и Илья Квасница. Вопрос по Холоду уже решен, тогда как переговоры по Сапуге находятся на финальной стадии. Квасница же вернется в «Карпаты» не на правах аренды, а как полноценный игрок.

Ожидается, что все вышеуказанные футболисты поедут с командой на зимние сборы.

По теме:
Новый тренер Карпат провел во Львове два дня и покинет Украину
Коринтианс вернулся к прежнему предложению в торгах с Шахтером по Майкону
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Карпаты Львов Рух Львов трансферы УПЛ трансферы Марко Сапуга Илья Квасница
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Футбол | 06 января 2026, 20:54 5
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии

Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»

Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Бокс | 06 января 2026, 07:24 1
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать

Британец – о возможном бое с украинцем

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 06.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы
Футбол | 06.01.2026, 23:12
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06.01.2026, 10:04
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Urets
Так скоро Козловський і клуб відіжме у Матківського.
Ответить
0
Популярные новости
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем