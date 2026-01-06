Карпаты подготовили три громких трансфера игроков принципиального соперника

Львовские «Карпаты» продолжают активную работу на трансферном рынке и в ближайшее время могут подписать еще трех игроков принципиального соперника – «Руха».

По информации ТаТоТаке, к переходу в лагерь «львов» близки Виталий Холод, Марко Сапуга и Илья Квасница. Вопрос по Холоду уже решен, тогда как переговоры по Сапуге находятся на финальной стадии. Квасница же вернется в «Карпаты» не на правах аренды, а как полноценный игрок.

Ожидается, что все вышеуказанные футболисты поедут с командой на зимние сборы.