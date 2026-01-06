Украина. Премьер лига06 января 2026, 22:22 |
1014
1
Карпаты подготовили три громких трансфера игроков принципиального соперника
«Львы» подпишут Холода, Сапугу и Квасницу
06 января 2026, 22:22 |
1014
Львовские «Карпаты» продолжают активную работу на трансферном рынке и в ближайшее время могут подписать еще трех игроков принципиального соперника – «Руха».
По информации ТаТоТаке, к переходу в лагерь «львов» близки Виталий Холод, Марко Сапуга и Илья Квасница. Вопрос по Холоду уже решен, тогда как переговоры по Сапуге находятся на финальной стадии. Квасница же вернется в «Карпаты» не на правах аренды, а как полноценный игрок.
Ожидается, что все вышеуказанные футболисты поедут с командой на зимние сборы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 января 2026, 20:54 5
Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»
Бокс | 06 января 2026, 07:24 1
Британец – о возможном бое с украинцем
Хоккей | 06.01.2026, 07:25
Футбол | 06.01.2026, 23:12
Футбол | 06.01.2026, 10:04
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Так скоро Козловський і клуб відіжме у Матківського.
Популярные новости
05.01.2026, 07:07 6
05.01.2026, 05:02 1
05.01.2026, 16:39 13
06.01.2026, 09:11 3
05.01.2026, 15:59 9
06.01.2026, 07:48 4
05.01.2026, 19:23
06.01.2026, 11:05 2