  Бывший футболист Динамо оказался не нужен Карпатам. Есть вариант в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 14:33
1995
0

Бывший футболист Динамо оказался не нужен Карпатам. Есть вариант в УПЛ

Павел Полегенько может присоединиться к ровенскому «Вересу» на правах свободного агента

06 января 2026, 14:33 |
1995
0
Бывший футболист Динамо оказался не нужен Карпатам. Есть вариант в УПЛ
ФК Карпаты Львов. Павел Полегенько

Бывший футболист киевского «Динамо» Павел Полегенько покинет львовские «Карпаты», так как не входит в планы клуба Украинской Премьер-лиги.

В услугах опытного 31-летнего защитника заинтересован ровенский «Верес», который может подписать игрока во время зимнего трансферного окна, либо подождать до лета.

Контракт украинского футболиста истекает в июне 2026 года, после чего Павел получит статус свободного агента и сможет присоединиться к «Вересу» бесплатно.

Полегенько находился в структуре «Динамо» до сентября 2016 года, после чего выступал за «Зирку», «Мариуполь», «Десну», «Ингулец» и «Львов». В нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе «Карпат».

Трансферная стоимость Полегенько составляет 600 тысяч евро. В активе защитника числится три матча за сборную Украины U-21.

Николай Тытюк Источник: Telegram
