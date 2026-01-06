Бывший футболист Динамо оказался не нужен Карпатам. Есть вариант в УПЛ

Бывший футболист киевского «Динамо» Павел Полегенько покинет львовские «Карпаты», так как не входит в планы клуба Украинской Премьер-лиги.

В услугах опытного 31-летнего защитника заинтересован ровенский «Верес», который может подписать игрока во время зимнего трансферного окна, либо подождать до лета.

Контракт украинского футболиста истекает в июне 2026 года, после чего Павел получит статус свободного агента и сможет присоединиться к «Вересу» бесплатно.

Полегенько находился в структуре «Динамо» до сентября 2016 года, после чего выступал за «Зирку», «Мариуполь», «Десну», «Ингулец» и «Львов». В нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе «Карпат».

Трансферная стоимость Полегенько составляет 600 тысяч евро. В активе защитника числится три матча за сборную Украины U-21.