Бывший футболист Динамо оказался не нужен Карпатам. Есть вариант в УПЛ
Павел Полегенько может присоединиться к ровенскому «Вересу» на правах свободного агента
Бывший футболист киевского «Динамо» Павел Полегенько покинет львовские «Карпаты», так как не входит в планы клуба Украинской Премьер-лиги.
В услугах опытного 31-летнего защитника заинтересован ровенский «Верес», который может подписать игрока во время зимнего трансферного окна, либо подождать до лета.
Контракт украинского футболиста истекает в июне 2026 года, после чего Павел получит статус свободного агента и сможет присоединиться к «Вересу» бесплатно.
Полегенько находился в структуре «Динамо» до сентября 2016 года, после чего выступал за «Зирку», «Мариуполь», «Десну», «Ингулец» и «Львов». В нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе «Карпат».
Трансферная стоимость Полегенько составляет 600 тысяч евро. В активе защитника числится три матча за сборную Украины U-21.
