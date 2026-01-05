Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он же не с Венеры». Забарному досталось во Франции за последний матч ПСЖ
Франция
05 января 2026, 23:16 |
«Он же не с Венеры». Забарному досталось во Франции за последний матч ПСЖ

Максим Шано раскритиковал защитника сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист, а ныне эксперт на телевидении Максим Шано поделился мнениями об игре украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 17-го тура французской Лиги 1 с «Парижем» (2:1).

«В Лиге чемпионов он также выглядел ужасно. Это было в матче с «Байером». В последнем матче Кубка Франции с «Фонтене» его также постоянно опережали, когда мяч оказывался у него за спиной.

Мне говорят об адаптации, но он играл против команды из третьего дивизиона. Я понимаю, что Франция отличается от Англии, хотя опять же он - из Англии, а не с Венеры или Сатурна, это все равно футбол.

Когда видишь, как он каждый раз испытывает трудности, когда мяч оказывается у него за спиной, учитывая цену, которую за него заплатили... Ему есть куда расти, потому что он - еще молод, но мы уже полгода слышим слова о необходимости адаптации», - сказал Шано в эфире программы After Foot.

Ранее известный французский журналист Пьер Менес назвал Забарного большим разочарованием.

Лига 1 (Франция) Париж чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
antt
Він не з Англії. А приїхав з Англії в ПСЖ.
Diesel
Експерт Максим Шано)))
Хто це взагалі...
Сайт все далі йде у прірву 
