Гол и травма. Стала известна оценка Довбика за насыщенный матч Серии А

Стала известна оценка украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика за матч с «Лечче».

Поединок завершился победой подопечных Гасперини со счетом 2:0.

Артем Довбик вышел на поле на 60-й минуте и отличился уже спустя 11 минут после появления. В концовке матча украинец получил повреждение и был заменен. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру форварда в 7.2 и 7.0.

Лучшим по версии SofaSсore стал Эван Фергюсон, на счету которого один забитый мяч и оценка 7.9, WhoScored же выделил Зеки Челика с оценкой 7.9.