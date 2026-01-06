Гол и травма. Стала известна оценка Довбика за насыщенный матч Серии А
Украинский бомбардир вышел на поле со скамьи запасных
Стала известна оценка украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика за матч с «Лечче».
Поединок завершился победой подопечных Гасперини со счетом 2:0.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Артем Довбик вышел на поле на 60-й минуте и отличился уже спустя 11 минут после появления. В концовке матча украинец получил повреждение и был заменен. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру форварда в 7.2 и 7.0.
Лучшим по версии SofaSсore стал Эван Фергюсон, на счету которого один забитый мяч и оценка 7.9, WhoScored же выделил Зеки Челика с оценкой 7.9.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в США
Поединок 1/16 финала состоится 7 января в 09:00 по Киеву