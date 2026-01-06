Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол и травма. Стала известна оценка Довбика за насыщенный матч Серии А
Италия
06 января 2026, 21:39
Гол и травма. Стала известна оценка Довбика за насыщенный матч Серии А

Украинский бомбардир вышел на поле со скамьи запасных

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Стала известна оценка украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика за матч с «Лечче».

Поединок завершился победой подопечных Гасперини со счетом 2:0.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Артем Довбик вышел на поле на 60-й минуте и отличился уже спустя 11 минут после появления. В концовке матча украинец получил повреждение и был заменен. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру форварда в 7.2 и 7.0.

Лучшим по версии SofaSсore стал Эван Фергюсон, на счету которого один забитый мяч и оценка 7.9, WhoScored же выделил Зеки Челика с оценкой 7.9.

ВИДЕО. Вышел, забил и ушел. Довбик получил травму в матче Ромы против Лечче
Довбик забил 15-й гол в 45-м матче Серии А
Лечче – Рома – 0:2. Довбик забил и травмировался. Видео голов и обзор матча
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
