Два игрока Полтавы восстановились после тяжелых травм
«Горожане» рассчитывают на 4-5 новобранцев
Как стало известно Sport.ua, 12 января в расположении «Полтавы», которая начнет подготовку ко второй части сезона, должны появиться капитан команды Дмитрий Щербак и Богдан Кобзарь, которые уже восстановились после серьезных травм.
По имеющейся информации, во время зимних сборов «горожане» планируют усилиться 4-5 новичками, переговоры с которыми уже вышли на финишную прямую. Зато ряды «Полтавы» покинули шесть игроков.
Сейчас в активе футболистов «Полтавы» девять очков и они занимают 16 место в чемпионате УПЛ.
Ранее капитан «Полтавы» Дмитрий Плахтыр поделился впечатлениями от первой части сезона в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиам Росеньор подписал контракт до 2032 года
Майкон может перейти в «Атлетико Минейро»