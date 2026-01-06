Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Два игрока Полтавы восстановились после тяжелых травм

«Горожане» рассчитывают на 4-5 новобранцев

СК Полтава

Как стало известно Sport.ua, 12 января в расположении «Полтавы», которая начнет подготовку ко второй части сезона, должны появиться капитан команды Дмитрий Щербак и Богдан Кобзарь, которые уже восстановились после серьезных травм.

По имеющейся информации, во время зимних сборов «горожане» планируют усилиться 4-5 новичками, переговоры с которыми уже вышли на финишную прямую. Зато ряды «Полтавы» покинули шесть игроков.

Сейчас в активе футболистов «Полтавы» девять очков и они занимают 16 место в чемпионате УПЛ.

Ранее капитан «Полтавы» Дмитрий Плахтыр поделился впечатлениями от первой части сезона в УПЛ.

