Слот не удивит, Артета наконец-то сможет, Пеп устанет

Половина сезона в английской Премьер-лиге позади, и «Арсенал» имеет очень многообещающее преимущество на вершине турнирной таблицы, стремясь положить конец мучительной 22-летней засухе без чемпионского титула.

Хотя, конечно, «Манчестер Сити» — очень опасный преследователь, как это хорошо известно «канонирам», да и «Астон Вилла», очевидно, надеется остаться в борьбе, несмотря на поражение в очном матче против лондонцев. Но чемпионская гонка – не единственная интрига. Далее расскажем, что интересного может произойти в АПЛ во второй половине сезона.

Слот не обеспечит себе будущее в «Ливерпуле»

Никто всерьез не верит, что главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота уволят в ближайшее время – во многом потому, что он стал чемпионом Англии чуть более шести месяцев назад. «Красные» также оправились от плохих результатов и провели серию без поражений, что вернуло их в зону Лиги чемпионов.

Однако за последние 5 недель не было заметно ничего, что указывало бы на то, что мерсисайдцы снова движутся в правильном направлении. Слот может и остановил спад, но никаких признаков прогресса нет. «Ливерпуль», скорее всего, квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон, но это будет обусловлено лишь двумя факторами.

Во-первых, Англия почти наверняка снова получит дополнительное место в ЛЧ, а во-вторых, у соперников «красных» за место в первой пятерке проблем еще больше, чем у них самих. Пристальное внимание к Слоту значительно усилится во второй половине сезона, и вполне вероятно, что до окончания кампании будущее специалиста останется неизвестным.

«Арсенал» станет чемпионом

Правильно это или нет, но у «Арсенала» репутация команды, которая проваливает важные матчи, поэтому многие ожидают, что «канониры» потерпят крах на финишной прямой. Лондонцы, безусловно, могут ощутить бремя борьбы за первый титул с 2004 года, но вряд ли давление будет настолько сильным.

«Ливерпуль» уже выбыл из чемпионской гонки, а «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» никогда в ней и не участвовали. Победная серия «Астон Виллы» все равно закончилась бы рано или поздно и показательно, что прервал ее именно «Арсенал». У «Манчестер Сити» есть богатый опыт в борьбе с «канонирами» в чемпионской гонке, но состав у Пепа Гвардиолы уже не так силен, как раньше, да и тот измучен травмами.

«Арсенал», наоборот, никогда не был так силен под руководством Микеля Артеты, который благодаря глубине состава довольно легко справлялся с травмами в первой половине сезона. Если учесть, что «канониры» уже сыграли большинство матчей против своих главных соперников на выезде, убедительная победа в чемпионате близка, как никогда.

«Челси» уволит еще одного тренера

Энцо Мареска выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира, но его увольнение при этом не удивило. На момент его пребывания в клубе «синие» вылетели из первой четверки после ужасной серии из одной победы в семи матчах чемпионата, и все было ясно с того момента, как итальянец публично раскритиковал клуб за отсутствие поддержки.

Также неудивительно, что Мареску заменил именно Лиам Росеньор, поскольку он работал в «дочернем» клубе «Челси», «Страсбурге». Бывший защитник отлично справился со своей работой во Франции: «Страсбург» завершил первую часть сезона в Лиге 1 на 7-й позиции и вышел в плей-офф Лиги конференций с 1-го места.

Однако трудно испытывать энтузиазм по поводу назначения человека, не имеющего опыта тренерской работы (и даже игры) в элитном европейском клубе. Если «Челси» не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон, руководство «синих» почти наверняка будет искать еще одного нового тренера, несмотря на длительный контракт Росеньора.

«Вест Хэм» вылетит из АПЛ

С каждым туром усиливается ощущение, что «Вест Хэм» вылетит из АПЛ, а после разгромного поражения худшей команде лиги она увеличилось до немыслимых размеров. Наверняка, клуб поддержит Нуну Эшпириту Санту на трансферном рынке, особенно для усиления атаки, но нет уверенности в том, что кто-либо из них новых форвардов добьется успеха там, где потерпели неудачу многие другие нападающие. Все потому, что вся команда играет плохо.

Владельцы клуба, справедливо подвергавшиеся критике, возможно, были правы, уволив Грэма Поттера в конце сентября, поскольку результаты были такими же плохими, как и игра, но нельзя сказать, что ситуация улучшилась после назначения его португальского преемника. С одной стороны, «Вест Хэм» находится не так далеко от зоны спасения. С другой, «молотобойцы» слишком много пропускают и слишком мало забивают, что является верным рецептом вылета.

«Сандерленд» выйдет в еврокубки

То, что «Сандерленд» показал в первой половине сезона, было выдающимся, учитывая, что команды, которые переходят из Чемпионшипа, являются главными претендентами на возвращение во второй дивизион. Хоть «коты» и потратили огромные деньги на трансферном рынке, но это создало определенные проблемы для тренера Режиса Ле Бри.

Специалисту пришлось быстро интегрировать в команду множество новых игроков. Это непростая задача – Слот может подтвердить. Однако Ле Бри мастерски справился с ситуацией: он не только обезопасил «Сандерленд» от зоны вылета, но и сделал его реальным претендентом на топ-6.

«Коты» недостаточно сильны, чтобы выйти в Лигу чемпионов, но у них есть реальный шанс попасть в еврокубки, поскольку играть против них на выезде – настоящее испытание. Кроме того, «Сандерленд» – третья лучшая команда АПЛ по количеству пропущенных голов, и вторая – по количеству поражений.

Гвардиола покинет «Манчестер Сити»

Гвардиолу часто спрашивают о его будущем. У него осталось чуть меньше 18-ти месяцев до окончания действующего контракта, а сам он говорит, что по-прежнему счастлив на «Этихаде». Владельцы клуба также продолжают укреплять состав вокруг тренера, тратя огромные средства, и Антуан Семеньо, вероятно, станет следующим приобретением.

При этом все чаще появляются слухи о том, что «Сити» ищет преемника Гвардиолы. СМИ называют разные имена, может и не всегда реалистичные, но есть основания полагать, что процесс запущен. Очевидно, что свою роль сыграют многие факторы, включая исход дела Премьер-лиги против клуба по обвинению в более чем 100 предполагаемых нарушениях финансовых правил. Но, как сказал сам Гвардиола, он уйдет рано или поздно, и вполне можно предположить, что Пеп завершит свою карьеру на «Этихаде» после 10-ти сезонов, изменивших жизнь «Манчестер Сити».

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal