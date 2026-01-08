Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Зари под прицелом трех клубов УПЛ
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 10:13 |
493
0

Защитник Зари под прицелом трех клубов УПЛ

Нынешний сезон футболист с большой долей вероятности доиграет в команде Скрипника

08 января 2026, 10:13 |
493
0
Защитник Зари под прицелом трех клубов УПЛ
ФК Заря. Роман Вантух

Как стало известно Sport.ua, левый защитник Роман Вантух своей игрой за «Зарю» привлек внимание сразу трех клубов УПЛ (один из них — «Полесье»). Однако, по нашей информации, в приоритете у футболиста продолжение карьеры в Европе.

Решение о том, где окажется Вантух, будет приниматься ближе к концу января. При этом высока вероятность, что нынешний сезон он доиграет в «Заре», за которую выступает с лета 2022 года. Контракт Романа с луганским клубом истекает 30 июня. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

27-летний Вантух в текущем сезоне провел за «Зарю» 13 официальных матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Ранее уроженец Львова играл за «Динамо», «Олимпик», «Александрию», «Черноморец» и «Днепр-1».

По теме:
Трансфер за деньги. Киевский клуб УПЛ подписал хавбека из Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера и Динамо нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо покинул Европу и переехал на другой континент
Роман Вантух инсайд Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Футбол | 07 января 2026, 14:46 2
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб

Испанский специалист намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»

Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08 января 2026, 09:02 3
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов

Горняки пытались купить Габриэля Мека

Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07.01.2026, 12:00
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 07.01.2026, 23:31
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Федецкий отреагировал на отставку Лупашко, заговорив о Маркевиче
Футбол | 08.01.2026, 08:24
Федецкий отреагировал на отставку Лупашко, заговорив о Маркевиче
Федецкий отреагировал на отставку Лупашко, заговорив о Маркевиче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 43
Бокс
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 3
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 16
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем