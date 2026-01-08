Защитник Зари под прицелом трех клубов УПЛ

Как стало известно Sport.ua, левый защитник Роман Вантух своей игрой за «Зарю» привлек внимание сразу трех клубов УПЛ (один из них — «Полесье»). Однако, по нашей информации, в приоритете у футболиста продолжение карьеры в Европе.

Решение о том, где окажется Вантух, будет приниматься ближе к концу января. При этом высока вероятность, что нынешний сезон он доиграет в «Заре», за которую выступает с лета 2022 года. Контракт Романа с луганским клубом истекает 30 июня. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

27-летний Вантух в текущем сезоне провел за «Зарю» 13 официальных матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Ранее уроженец Львова играл за «Динамо», «Олимпик», «Александрию», «Черноморец» и «Днепр-1».