Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В третьем раунде украинка сыграет против четвертой сеяной Джессики Пегулы (США, WTA 6). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Шнайдер – Киз. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо с Александрой Саснович, либо с Людмилой Самсоновой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА