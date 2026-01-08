Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В третьем раунде украинка сыграет против четвертой сеяной Джессики Пегулы (США, WTA 6). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Шнайдер – Киз. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо с Александрой Саснович, либо с Людмилой Самсоновой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даяна Ястремская Джессика Пегула смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
