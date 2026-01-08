От Ротань-стайла к Ротань-болу. Как меняется Полесье и его тренер

Летом минувшего года владелец и президент «Полесья» Геннадий Буткевич после откровенно неудачных экспериментов с Имадом Ашуром, кажется, решил пойти простым и проверенным путем – сделать ставку не на перспективного наставника-ноунейма, а на того специалиста, который непосредственной работой в другом месте уже успел доказать собственную состоятельность отвечать требуемому уровню. Именно так во главе «Полесья» оказался 44-летний Руслан Ротань, экс-наставник «Александрии» и молодежной сборной Украины по футболу.

Ротань начинал тренерскую карьеру еще осенью 2018 года в «Олимпике». На тот момент в донецком клубе Руслан оказался в ассистентах у еще одного экс-футболиста сборной Украины, только-только начинавшего искать себя после завершения карьеры игрока, Вячеслава Шевчука. О работе этого тандема в целом не успело сложиться какое-либо целостное впечатление, так как она продлилась всего несколько месяцев. Затем Ротань ушел в молодежную сборную Украины, а в конце 2022-го, параллельно с контрактом с УАФ, возглавил еще и «Александрию».

Почти сразу после прихода Ротаня в «Александрию» в прессе начали рассуждать на тему, каких же изменений ждать от работы молодого специалиста с «желто-черными». Сам Руслан практически сразу же подчеркнул, что, с его точки зрения, «Александрии» необходимо провести изменения в игровой стилистике, сделав так, чтобы «игра, которую будет демонстрировать команда, в первую очередь нравилась болельщикам». Неудивительно, что эксперты и СМИ сразу же подхватили эти слова, а попытки нового тренерского штаба «желто-черных» изменить игру команды с легкой руки журналистов даже получили собственное название – «Ротань-стайл», суть которого, очевидно, не слишком-то и понимал даже сам коуч «Александрии», не раз иронично высказывавшийся по этому поводу на пресс-конференциях.

ФК Александрия. Руслан Ротань

Впрочем, как бы не лукавил Руслан Ротань, а первоначальная игровая концепция, которую он пытался выстроить в «Александрии», во многом была связана не столько с контролем мяча и количеством выполненных передач, сколько с качеством этой работы. Коуч хотел видеть умный и обдуманный футбол от своих подопечных, от которых требовались наигранные комбинации, интенсивность пасовой работы и ее эффективность. Неудивительно, что по итогам сезона-2022/23 в УПЛ «Александрия» довольно легко вошла в топ-5 команд с наибольшим количеством выполненных передач, по подсчетам Wyscout – 14112 (что уступало лишь показателям «Шахтера» – 17515, «Динамо» – 16007 и «Днепра-1» – 15807), а также оказалась среди лидеров чемпионата по пасам в финальную треть – 1737 (впереди только «Динамо» – 1984, «Шахтер» – 1970, «Днепр-1» – 1853 и «Заря» – 1782).

Что показательно: по итогам сезона-2022/23 в УПЛ «Александрия» оказалась командой с наименьшим количеством длинных передач. Таковых в активе «желто-черных» статистики насчитали лишь 1187, хотя по их точности (57%) подопечные Ротаня оказались четвертыми лучшими в лиге.

Ротань не спешил, а скорее даже, не очень-то и хотел упрощать игру своей команды, стремясь видеть от подопечных куда более изысканный футбол, чем пресловутое «бей-беги». Оно и понятно: молодой специалист, выросший на идеях современного футбола, априори не слишком-то мог успеть увлечься теми методами, которые приносили результат и были популярными у наставников несколько десятилетий назад. Начинать свою карьеру тренера с вертикального футбола – это далеко не предел мечтаний, ведь у любого толкового специалиста всегда есть амбиции сперва построить что-то более сложное, красивое и яркое. По крайней мере, попробовать это сделать…

Ротань и попробовал, но не преуспел. В сезоне-2022/23 «Александрия» финишировала на шестом месте, а ее наставник, очевидно, осознал, что с такого рода кадрами под рукой особых высот на ниве комбинационного футбола с высокой эффективностью не добьешься.

С тех пор Ротань перестраивался сам, параллельно изменяя под свои обновленные тактические взгляды и свою команду. В сезоне-2023/24 «Александрия» осталась в топ-5 команд УПЛ по количеству выполненных передач – 12457 (больше только у «Шахтера» – 16094, «Динамо» – 14918, «Днепра-1» – 14698 и «Черноморца» – 13498), а также по пасам в финальную треть поля – 1509 (больше только у «Шахтера» – 1940, «Динамо» – 1785, «Руха» – 1588 и «Днепра-1» – 1583), однако значительно чаще стала пользоваться лонгболами. По количеству длинных передач «желто-черные», на этот раз, оказались ближе к середине пелотона – 1353 за чемпионат и 9-я позиция. Причем по точности использования этого игрового компонента у подопечных Ротаня опять было все очень и очень хорошо – 58,2% (второе место, сразу следом за «Динамо» – 59,6%).

Финиш в УПЛ на восьмой позиции, в совокупности с массой критики в свой адрес, очевидно, заставили тренерский штаб Ротаня искать что-то кардинально новое, что сможет работать в тех реалиях и условиях, с которыми специалисты столкнулись в «Александрии». И совсем неудивительно, что «желто-черные» решили формально упростить свой футбол, сделав ставку на то, в чем уже два года кряду были одними из лучших в дивизионе с точки зрения точности – длинные передачи.

По итогам УПЛ-2024/25 «Александрия» произвела фурор, заняв историческое для себя второе место и не только обойдя бесхребетный «Шахтер» Марино Пушича, но и буквально до последнего поджимая в чемпионской борьбе «Динамо» Александра Шовковского. На этот раз «желто-черные», продолжая оставаться в топ-5 чемпионата по общему количеству выполненных передач – 12514 (больше только у «Шахтера» – 16156, «Динамо» – 15430 и ЛНЗ – 12995), стали второй командой лиги по лонгболам – 1648 (впереди оказалась лишь «Ворскла» – 1694). Что правда, на этот раз в аспекте эффективности рост общего показателя несколько привел к падению качества длинных передач. Их точность у подопечных Ротаня составила 56,6%, и это стало шестым показателем в УПЛ-2024/25.

О том, что именно простота демонстрируемого футбола во многом помогла «Александрии» добиться результата говорили многие эксперты. А среди фанатов и журналистов даже началась новая волна звучных названий, вследствие чего появился тезис, что отныне «желто-черные» играют уже не в «Ротань-стайл», а в самый настоящий «Ротань-бол», что являлось очевидным отсылом к манере ведения футбола сборной Украины во времена руководства ею Александром Петраковым.

Примечательно, что в сезоне-2024/25 «Александрия» Ротаня в целом не настолько уж и превзошла «Полесье» Имада Ашура по выполненным длинным передачам – 1648 против 1570. Куда разительнее бросалась в глаза интенсивность работы с мячом у «желто-черных» и житомирских «волков». Последние часто банально терялись на поле в самых острых фазах атаки, что приводило к их замедлению и, как следствие, потере какой-либо остроты для ворот соперника. Поэтому решение руководства «Полесья» избавиться от Ашура являлось вполне логичным, равно как и ставка на того, кто сумел зарекомендовать себя с наилучшей стороны в этой же лиге – Руслана Ротаня.

О том, что «Полесье» в УПЛ-2025/26 всерьез изменилось по сравнению с командой годичной давности громко заявляет статистика. Ныне подопечные Ротаня остаются в топ-5 команд чемпионата по количеству выполненных передач (как и все время у этого тренера при работе с «Александрией»). Причем идут на третьей позиции (7478), уступая лишь «Динамо» (7749) и «Шахтеру» (9099). А вот по лонгболам «волки» вторые (818) после «Кудровки» (883), причем в целом игра «Полесья» достаточно высокоинтенсивна, по меркам нынешней УПЛ. На минуту владения игроки житомирян выполняют 13,7 пасов, что уступает лишь показателям команд-грандов лиги – «Динамо» (14,2) и «Шахтера» (14,4).

facebook.com/fcpolissya

Важно и то, что по эффективности длинных передач «Полесье» – новые подопечные Ротаня – прямо сейчас является второй командой УПЛ с показателем в 58,3% (лучшая точность лонгболов только у «Шахтера – 62,8%). И это чистой воды работа тренерского штаба, так как минувший сезон «волки» завершили девятыми в лиге в аспекте эффективности выполнения длинных передач, а экс-команда Ротаня «Александрия», которая при Руслане всегда была в лидерах по этому показателю, в текущем розыгрыше УПЛ скатилась аж на четвертое с конца место с показателем в 51,7%. Вряд ли подобные совпадения являются исключительно случайными, а не напрямую связаны с работой тренерского штаба Ротаня и акцентами в тренировочном процессе.

На зимнюю паузу «Полесье» Ротаня ушло на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ, что позволяет «волкам» надеяться на хороший финиш по весне и, возможно, даже покорение собственных исторических вершин. Идеально ли эта команда соответствует той модели, которую Руслан ранее выработал в «Александрии» и с которой до последнего претендовал на «золото» в УПЛ? Нет. Проблем хватает и, прежде всего, они касаются реализации моментов. Имея второй лучший в лиге (0,128) средний xG удара (выше он только у «Шахтера» – 0,132), «Полесье» должно забивать больше, чем сейчас. Да и бить по воротам футболисты «волков» также должны значительно чаще, что крайне важно для «Ротань-бола».

Впрочем, год назад на зимнюю паузу «Полесье» уходило лишь пятым, а потому о прогрессе в Житомире точно можно говорить смело, равно как и утверждать, что перемены на тренерском мостике в целом пошли команде на пользу. Весной у Ротаня, конечно, еще будет что улучшить и «доточить», да и собственное поведение молодому наставнику предстоит значительно улучшить. Негоже в команде и клубе, который быстро и активно подтягивается к статусу чрезвычайно респектабельного, скатываться на дворово-понятийную лексику с использованием чрезвычайно «крепких» слов и фразеологизмов, после которых все равно наступает справедливая расплата и наказание в виде продолжительной дисквалификации. К слову, это тот момент, над которым Ротаню в зимнюю паузу также стоит активно поразмышлять, проанализировать и начать меняться с не меньшим уровнем эффективности, нежели у него получилось это сделать в тактическом плане…