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  4. РОТАНЬ: «Мы меняем стиль игры. Это нельзя сделать за неделю или месяц»
Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 19:00 | Обновлено 22 февраля 2023, 19:08
541
1

РОТАНЬ: «Мы меняем стиль игры. Это нельзя сделать за неделю или месяц»

Наставник «Александрии» – о зимней подготовке команды

22 февраля 2023, 19:00 | Обновлено 22 февраля 2023, 19:08
541
1
РОТАНЬ: «Мы меняем стиль игры. Это нельзя сделать за неделю или месяц»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань дал оценку предсезонной работе коллектива и рассказал о процессе изменений в команде.

«Все, что было запланировано тренерским штабом на зимние сборы, выполнено командой в полном объеме. Мы меняем стиль игры, это не скорый процесс. Однако мы не останавливаемся и нам есть к чему стремиться. Работа будет продолжаться и во время чемпионата. Мы должны добавлять с каждой игрой, становиться лучше и вместе бороться с недостатками.

В настоящее время скелет [команды] еще не сформирован. Мы действительно много работали над связями и проверяли в каждом спарринге разные схемы игры. Я не исключаю, что будут ротации на некоторых позициях в зависимости от качества игроков. Мы перестраиваемся в процессе. Работа продолжается. Она трудна как для футболистов, так и для тренерского штаба. К сожалению, это нельзя сделать за неделю или месяц. Для этого нужно время. В конечном счете мы должны стать единым механизмом. Мы над этим работаем и уже на пути к этому.

Я не скажу, что есть какая-то проблема, но донести, доказать и реализовать идею – это разные вещи. Это формируется на тренировках, закрепляется в игре. И игрок только тогда поверит в идею, когда увидит результат. Как тренер, я осознаю, что это непростой путь. Футболисты должны понимать, что они должны делать в конкретных эпизодах на своих позициях на поле. Это для них пока тяжеловато, нужно время, чтобы к этому прийти. Но прогресс уже есть. Пожалуй, самое простое – стать всей командой в защиту и забить один-единственный гол. Однако мы стремимся к тому, чтобы игра, которую будет демонстрировать команда, в первую очередь нравилась болельщикам», – признался Ротань среди прочего.

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Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига
Источник ФК Александрия
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Вадим Шварцбург
Головне, щоб цей спеціаліст, не почав експеременти в збірній, на один матч.
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