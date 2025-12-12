ОФИЦИАЛЬНО. Ротань узнал срок дисквалификации и сумму штрафа

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по поводу поведения наставника Полесья Руслана Ротаня, который позволил нецензурные высказывания и оскорбления в адрес арбитра матча с ФК Рух.

УАФ дисквалифицировала тренера на пять матчей, однако два из них условно с испытательным сроком на один год. Очевидно, отбывать наказание Ротань начнет с игры ближайшего тура против Карпат.

Кроме того, Ротань получил штраф в 200 тысяч гривен. Ранее сообщалось, что это рекордное наказание для игрока или тренера в истории чемпионатов Украины.

Полесье по итогам 15 матчей набрало 27 очков и идет в топ-3.