Англия
02 января 2026, 03:06
Моуриньо готов вернуться в Челси – но есть один нюанс

Камбек года или шаг в прошлое?

Моуриньо готов вернуться в Челси – но есть один нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо открыт для возвращения в «Челси», если со стороны лондонского коллектива поступит конкретное приглашение. Португальский специалист признается, что испытывает к «синим» особенные чувства, и выражает желание снова занять пост главного тренера команды.

Однако, согласно сведениям источника, руководство «Челси» может не проявить встречного интереса к кандидатуре Жозе – клуб нацелен на приглашение специалиста с более современным подходом.

Моуриньо уже дважды возглавлял «Челси»: его периоды работы пришлись на 2004–2007 и 2013–2015 годы.

По итогам 19 туров текущего сезона Английской Премьер–лиги лондонцы имеют в своем активе 30 баллов. На данный момент команда располагается на пятой строчке в таблице, при этом разрыв с лидирующим «Арсеналом» составляет 15 очков.

Михаил Олексиенко
