36-летний итальянский тренер попал в поле зрения Челси

Тренер «Порту» Франческо Фариоли рассматривается как один из претендентов на вакантную должность в «Челси» после ухода Энцо Марески, информирует BBC.

Итальянский наставник, которому исполнилось 36 лет, работает с португальским грандом с лета 2025 года. На текущий момент под его началом коллектив лидирует в национальном первенстве, создав отрыв от преследующего его «Спортинга» в 5 баллов.

Ранее в своей профессиональной карьере Фариоли занимал пост главного тренера в таких клубах, как «Аякс» и «Ницца».