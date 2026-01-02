Англия02 января 2026, 02:25 |
36-летний итальянский тренер попал в поле зрения Челси
Португальский успех Фариоли привлек внимание гранда
02 января 2026, 02:25
Тренер «Порту» Франческо Фариоли рассматривается как один из претендентов на вакантную должность в «Челси» после ухода Энцо Марески, информирует BBC.
Итальянский наставник, которому исполнилось 36 лет, работает с португальским грандом с лета 2025 года. На текущий момент под его началом коллектив лидирует в национальном первенстве, создав отрыв от преследующего его «Спортинга» в 5 баллов.
Ранее в своей профессиональной карьере Фариоли занимал пост главного тренера в таких клубах, как «Аякс» и «Ницца».
Стал известен фаворит на пост главного тренера Челси
