Стал известен фаворит на пост главного тренера Челси

Лондонский «Челси» после отставки Энцо Марески активно ищет нового главного тренера, и уже есть явный фаворит среди кандидатов.

Основной претендент: Лиам Росеньор – 41-летний наставник французского «Страсбурга», который возглавляет клуб во 1-й лиге Франции и считается главным кандидатом на замену Марески в «Челси».

По данным инсайдеров, руководство «Челси» высоко оценивает работу Росеньора, а его возможное назначение рассматривается как один из самых вероятных вариантов.

Также в числе рассматриваемых кандидатов называют других специалистов, включая Андони Ираолу – главного тренера «Борнмута», который тоже находится в поле зрения лондонцев.

Энцо Мареска покинул пост наставника «Челси» 1 января 2026 года после периода напряжения внутри клуба и падения результатов в Премьер-лиге. Ожидается, что официальное решение по новому тренеру будет объявлено в ближайшие дни, возможно до следующего матча команды в АПЛ.

Челси занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 30 очков после 19 матчей.