Экс-игрок сборной Украины: «Думал, что Динамо будет трамплином в Европу»

Украина. Премьер лига
01 января 2026, 23:44 | Обновлено 01 января 2026, 23:56
Сергей Коновалов рассказал интересный эпизод своей карьеры, связанный с визитом в Израиль

УАФ. Сергей Коновалов

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Коновалов рассказал интересный эпизод своей карьеры о том, как играл за «Интер» и «Арсенал».

– Мы были на сборах в Израиле. Приехали в Иерусалим на экскурсию, у нас был выходной. Это, наверное, был 1999 год. Когда ты подходишь к Стене плача, там бумажные кипы одеваешь на голову, подходишь и просишь, чего хочешь.

Я тоже пошел, написал и забыл о том, что писал. Вот уже прошло время, когда закончил профессионально играть...

– Так, а что вы написали?

– Я тогда вернулся из Кореи, думал, что «Динамо» будет трамплином в Европу. Я как раз из Азии уже вернулся, где всего достиг. Скучал, конечно, и хотел вернуться в «Динамо».

И я написал: «Хочу поехать после «Динамо» играть за «Арсенал» и «Интер». И меня осенило, когда мы уже закончили карьеру футболистов.

Я же просил тогда поехать в «Арсенал» или в «Интер» – и там и там играл, только, блин, не уточнил, в каком именно «Арсенале» и в каком «Интере».

Я поиграл за Арсенал (Киев) и Интер (Баку). Однако я хотел в лондонский и миланский клуб. Отсюда вывод: надо уточнять всегда, что хочешь себе, – вспомнил Коновалов.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Сергей Коновалов
Николай Тытюк Источник: YouTube
Falko
Коновалич - троль ))
А у Sport.ua немає почуття гумору.
