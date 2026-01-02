Старт второй части сезона. Арсенал оторвался: таблица АПЛ после 19-го тура
Манчестер Сити потерял очки в матче против Сандерленда и отпустил канониров
30 декабря и 1 января прошли матчи 19-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26 – стартовала вторая часть сезона.
Лондонский Арсенал в центральном поединке тура разобрался с Астон Виллой со счетом 4:1.
Манчестер Сити на выезде потерял очки против Сандерленда – 0:0. Украинец Тимур Тутеров просидел всю встречу на скамейке запасных «черных котов».
Ливерпуль не сумел справиться с Лидсом (0:0), Челси и Борнмут разошлись миром (2:2), а Манчестер Юнайтед расписал ничью с Вулверхэмптоном (1:1).
Эвертон в гостях переиграл Ноттингем Форест 2:0. Весь матч в составе ирисок отыграл Виталий Миколенко, а в составе лесников – Александр Зинченко.
Брентфорд с Егором Ярмолюк поделил очки с Тоттенхэмом в лондонском дерби (0:0). Егор провел на поле 80 минут.
Топ-7 АПЛ: Арсенал (45), Манчестер Сити (41), Астон Вилла (39), Ливерпуль (33), Челси (30), Манчестер Юнайтед (30), Сандерленд (29).
Эвертон с Миколенко располагаются на восьмой позиции (28 баллов), Брентфорд с Ярмолюком – на девятой (27), а Ноттингем с Зинченко – на 17-й (18).
Следующий, 20-й тур в АПЛ пройдет с 3 по 4 января. Тур закроет суперпоединок Манчестер Сити – Челси на Этихад (04.01. 19:30).
АПЛ 2025/26. 19-й тур, 30 декабря – 1 января
- 30.12.2025. 21:30. Бернли – Ньюкасл – 1:3
- 30.12.2025. 21:30. Вест Хэм – Брайтон – 2:2
- 30.12.2025. 21:30. Ноттингем Форест – Эвертон – 0:2
- 30.12.2025. 21:30. Челси – Борнмут – 2:2
- 30.12.2025. 22:15. Арсенал – Астон Вилла – 4:1
- 30.12.2025. 22:15. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1
- 01.01.2026. 19:30. Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1
- 01.01.2026. 19:30. Ливерпуль – Лидс – 0:0
- 01.01.2026. 22:00. Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0
- 01.01.2026. 22:00. Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0
Таблица АПЛ 2025/26 после 19 туров
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|19
|14
|3
|2
|37 - 12
|03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал
|45
|2
|Манчестер Сити
|19
|13
|2
|4
|43 - 17
|04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд
|41
|3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|30 - 23
|03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал
|39
|4
|Ливерпуль
|19
|10
|3
|6
|30 - 26
|04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль
|33
|5
|Челси
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|33 - 29
|04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед
|30
|7
|Сандерленд
|19
|7
|8
|4
|20 - 18
|04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд
|29
|8
|Эвертон
|19
|8
|4
|7
|20 - 20
|04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест
|28
|9
|Брентфорд
|19
|8
|3
|8
|28 - 26
|04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
|27
|10
|Кристал Пэлас
|19
|7
|6
|6
|22 - 21
|04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
|27
|11
|Фулхэм
|19
|8
|3
|8
|26 - 27
|04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
|27
|12
|Тоттенхэм
|19
|7
|5
|7
|27 - 23
|04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
|26
|13
|Ньюкасл
|19
|7
|5
|7
|26 - 24
|04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли
|26
|14
|Брайтон
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм
|25
|15
|Борнмут
|19
|5
|8
|6
|29 - 35
|03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси
|23
|16
|Лидс
|19
|5
|6
|8
|25 - 32
|04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль
|21
|17
|Ноттингем Форест
|19
|5
|3
|11
|18 - 30
|03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест
|18
|18
|Вест Хэм
|19
|3
|5
|11
|21 - 38
|03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм
|14
|19
|Бёрнли
|19
|3
|3
|13
|20 - 37
|03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли
|12
|20
|Вулверхэмптон
|19
|0
|3
|16
|11 - 40
|03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед
|3
Инфографика
