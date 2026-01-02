Старт второй части сезона. Арсенал оторвался: таблица АПЛ после 19-го тура

30 декабря и 1 января прошли матчи 19-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26 – стартовала вторая часть сезона.

Лондонский Арсенал в центральном поединке тура разобрался с Астон Виллой со счетом 4:1.

Манчестер Сити на выезде потерял очки против Сандерленда – 0:0. Украинец Тимур Тутеров просидел всю встречу на скамейке запасных «черных котов».

Ливерпуль не сумел справиться с Лидсом (0:0), Челси и Борнмут разошлись миром (2:2), а Манчестер Юнайтед расписал ничью с Вулверхэмптоном (1:1).

Эвертон в гостях переиграл Ноттингем Форест 2:0. Весь матч в составе ирисок отыграл Виталий Миколенко, а в составе лесников – Александр Зинченко.

Брентфорд с Егором Ярмолюк поделил очки с Тоттенхэмом в лондонском дерби (0:0). Егор провел на поле 80 минут.

Топ-7 АПЛ: Арсенал (45), Манчестер Сити (41), Астон Вилла (39), Ливерпуль (33), Челси (30), Манчестер Юнайтед (30), Сандерленд (29).

Эвертон с Миколенко располагаются на восьмой позиции (28 баллов), Брентфорд с Ярмолюком – на девятой (27), а Ноттингем с Зинченко – на 17-й (18).

Следующий, 20-й тур в АПЛ пройдет с 3 по 4 января. Тур закроет суперпоединок Манчестер Сити – Челси на Этихад (04.01. 19:30).

АПЛ 2025/26. 19-й тур, 30 декабря – 1 января

30.12.2025. 21:30. Бернли – Ньюкасл – 1:3

– 1:3 30.12.2025. 21:30. Вест Хэм – Брайтон – 2:2

30.12.2025. 21:30. Ноттингем Форест – Эвертон – 0:2

– 0:2 30.12.2025. 21:30. Челси – Борнмут – 2:2

30.12.2025. 22:15. Арсенал – Астон Вилла – 4:1

– Астон Вилла – 4:1 30.12.2025. 22:15. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1

01.01.2026. 19:30. Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1

01.01.2026. 19:30. Ливерпуль – Лидс – 0:0

01.01.2026. 22:00. Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0

01.01.2026. 22:00. Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0

Таблица АПЛ 2025/26 после 19 туров

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 19 14 3 2 37 - 12 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 45 2 Манчестер Сити 19 13 2 4 43 - 17 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 41 3 Астон Вилла 19 12 3 4 30 - 23 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 39 4 Ливерпуль 19 10 3 6 30 - 26 04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 33 5 Челси 19 8 6 5 32 - 21 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 30 6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33 - 29 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 30 7 Сандерленд 19 7 8 4 20 - 18 04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 29 8 Эвертон 19 8 4 7 20 - 20 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 28 9 Брентфорд 19 8 3 8 28 - 26 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 27 10 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22 - 21 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 27 11 Фулхэм 19 8 3 8 26 - 27 04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 27 12 Тоттенхэм 19 7 5 7 27 - 23 04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 26 13 Ньюкасл 19 7 5 7 26 - 24 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 26 14 Брайтон 19 6 7 6 28 - 27 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 25 15 Борнмут 19 5 8 6 29 - 35 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 23 16 Лидс 19 5 6 8 25 - 32 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 21 17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18 - 30 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 18 18 Вест Хэм 19 3 5 11 21 - 38 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 14 19 Бёрнли 19 3 3 13 20 - 37 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 12 20 Вулверхэмптон 19 0 3 16 11 - 40 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 3 Полная таблица

