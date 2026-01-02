Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт второй части сезона. Арсенал оторвался: таблица АПЛ после 19-го тура
Англия
02 января 2026, 00:55 | Обновлено 02 января 2026, 01:40
280
1

Старт второй части сезона. Арсенал оторвался: таблица АПЛ после 19-го тура

Манчестер Сити потерял очки в матче против Сандерленда и отпустил канониров

02 января 2026, 00:55 | Обновлено 02 января 2026, 01:40
280
1 Comments
Старт второй части сезона. Арсенал оторвался: таблица АПЛ после 19-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря и 1 января прошли матчи 19-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26 – стартовала вторая часть сезона.

Лондонский Арсенал в центральном поединке тура разобрался с Астон Виллой со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Манчестер Сити на выезде потерял очки против Сандерленда – 0:0. Украинец Тимур Тутеров просидел всю встречу на скамейке запасных «черных котов».

Ливерпуль не сумел справиться с Лидсом (0:0), Челси и Борнмут разошлись миром (2:2), а Манчестер Юнайтед расписал ничью с Вулверхэмптоном (1:1).

Эвертон в гостях переиграл Ноттингем Форест 2:0. Весь матч в составе ирисок отыграл Виталий Миколенко, а в составе лесников – Александр Зинченко.

Брентфорд с Егором Ярмолюк поделил очки с Тоттенхэмом в лондонском дерби (0:0). Егор провел на поле 80 минут.

Топ-7 АПЛ: Арсенал (45), Манчестер Сити (41), Астон Вилла (39), Ливерпуль (33), Челси (30), Манчестер Юнайтед (30), Сандерленд (29).

Эвертон с Миколенко располагаются на восьмой позиции (28 баллов), Брентфорд с Ярмолюком – на девятой (27), а Ноттингем с Зинченко – на 17-й (18).

Следующий, 20-й тур в АПЛ пройдет с 3 по 4 января. Тур закроет суперпоединок Манчестер Сити – Челси на Этихад (04.01. 19:30).

АПЛ 2025/26. 19-й тур, 30 декабря – 1 января

  • 30.12.2025. 21:30. Бернли – Ньюкасл – 1:3
  • 30.12.2025. 21:30. Вест Хэм – Брайтон – 2:2
  • 30.12.2025. 21:30. Ноттингем Форест – Эвертон – 0:2
  • 30.12.2025. 21:30. Челси – Борнмут – 2:2
  • 30.12.2025. 22:15. Арсенал – Астон Вилла – 4:1
  • 30.12.2025. 22:15. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1
  • 01.01.2026. 19:30. Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1
  • 01.01.2026. 19:30. Ливерпуль – Лидс – 0:0
  • 01.01.2026. 22:00. Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0
  • 01.01.2026. 22:00. Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0

Таблица АПЛ 2025/26 после 19 туров

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 19 14 3 2 37 - 12 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 45
2 Манчестер Сити 19 13 2 4 43 - 17 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 41
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30 - 23 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 39
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30 - 26 04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 33
5 Челси 19 8 6 5 32 - 21 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33 - 29 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20 - 18 04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 29
8 Эвертон 19 8 4 7 20 - 20 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 28
9 Брентфорд 19 8 3 8 28 - 26 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 27
10 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22 - 21 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 27
11 Фулхэм 19 8 3 8 26 - 27 04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 27
12 Тоттенхэм 19 7 5 7 27 - 23 04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 26
13 Ньюкасл 19 7 5 7 26 - 24 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 26
14 Брайтон 19 6 7 6 28 - 27 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29 - 35 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 23
16 Лидс 19 5 6 8 25 - 32 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 21
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18 - 30 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 18
18 Вест Хэм 19 3 5 11 21 - 38 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 14
19 Бёрнли 19 3 3 13 20 - 37 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 12
20 Вулверхэмптон 19 0 3 16 11 - 40 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 3
Полная таблица

Инфографика

По теме:
90% точных передач. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом
МЮ готовит неожиданный трансфер: форвард из АПЛ уже на радаре
Гвардиола раскрыл, что пошло не так в матче с Сандерлендом
Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко выбор редакции Челси Вест Хэм статистические расклады Егор Ярмолюк Тимур Тутеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
Футбол | 01 января 2026, 18:23 10
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ

Твердохлеб и Микитишин стали игроками «фиолетовых»

Лунин выступил с важным обещанием болельщикам Реала
Футбол | 02 января 2026, 00:32 0
Лунин выступил с важным обещанием болельщикам Реала
Лунин выступил с важным обещанием болельщикам Реала

Андрей пообещал, что клуб будет бороться за титулы

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 01.01.2026, 06:12
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Бокс | 01.01.2026, 10:18
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 01.01.2026, 11:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
🏒 Hocky
Норм старт 2026 року видався.
❌шейховий мішок шейхів оступився і улюблена рашистами команда ❌кепіталз з вівечкіним впала 3:4 від Сенаторз з Оттави.
Нехай цілий рік нас супроводжують такі радісні моменти!
Ответить
0
Популярные новости
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 1
Футбол
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем