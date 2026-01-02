Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Ямаль пропустил первую тренировку в 2026 году – что случилось?

Вингер Барселоны пропустил занятия в преддверии важного матча

Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль пропустил первую тренировочную сессию в 2026 году.

Согласно сведениям издания As, Ламин пропустил сегодняшнюю тренировку из–за плохого самочувствия. При этом отмечается, что игрок, скорее всего, сможет принять участие в противостоянии с «Эспаньолом» в Ла Лиге, которое состоится 3 января.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Ямаль записал в свой актив 7 забитых мячей и 7 голевых пасов по итогам 14 встреч.

По теме:
Райо Вальекано – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Let’s go, Viktor». Жирона отреагировала на желания Цыганкова в 2026 году
«Очень интересный чемпионат». Бондарь назвал лигу, которая ему подошла бы
Ламин Ямаль Барселона Ла Лига Эспаньол Эспаньол - Барселона
Михаил Олексиенко Источник: AS
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Це вже якийсь расизм.Називайте його повне ім'я - Ламін Ямаль Насрауї Ебана . Вас же не називають олекс олійн?
Ответить
-1
