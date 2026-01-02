Испания02 января 2026, 01:58 |
Ямаль пропустил первую тренировку в 2026 году – что случилось?
Вингер Барселоны пропустил занятия в преддверии важного матча
18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль пропустил первую тренировочную сессию в 2026 году.
Согласно сведениям издания As, Ламин пропустил сегодняшнюю тренировку из–за плохого самочувствия. При этом отмечается, что игрок, скорее всего, сможет принять участие в противостоянии с «Эспаньолом» в Ла Лиге, которое состоится 3 января.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании Ямаль записал в свой актив 7 забитых мячей и 7 голевых пасов по итогам 14 встреч.
Це вже якийсь расизм.Називайте його повне ім'я - Ламін Ямаль Насрауї Ебана . Вас же не називають олекс олійн?
