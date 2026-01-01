Барселона больше всех побеждала в топ-5 чемпионатах в 2025 году

Вспомним лучших и худших в сильнейших чемпионатах за календарный год

Барселона одержала самое большое количество побед в национальном чемпионате в 2025 году среди команд топ-5 европейских лиг.

В активе каталонцев 31 выигранный матч. На 4 победы меньше одержали Бавария и Реал (по 27). Совсем чуть-чуть не дотянула до тройки лучших Рома (26).

Среди команд топ-5 лиг с наибольшим количеством поражений в 2025 году выделим Вулверхэмптон (25), у которого в пассиве по меньшей мере на 5 проигранных матчей больше, чем у любого другого клуба.

По 20 раз проигрывали в календарном году Хайденхайм, Тоттенхэм Хотспур, Жирона и Вест Хэм Юнайтед.

Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством побед в 2025 году (только национальные чемпионаты)

31 – Барселона

27 – Бавария

27 – Реал

26 – Рома

25 – ПСЖ

25 – Манчестер Сити

24 – Интер

24 – Арсенал

23 – Вильярреал

23 – Астон Вилла

Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством поражений в 2025 году (только национальные чемпионаты)