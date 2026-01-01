Барселона больше всех побеждала в топ-5 чемпионатах в 2025 году
Наибольшее количество поражений у Вулверхэмптона
Вспомним лучших и худших в сильнейших чемпионатах за календарный год
Барселона одержала самое большое количество побед в национальном чемпионате в 2025 году среди команд топ-5 европейских лиг.
В активе каталонцев 31 выигранный матч. На 4 победы меньше одержали Бавария и Реал (по 27). Совсем чуть-чуть не дотянула до тройки лучших Рома (26).
Среди команд топ-5 лиг с наибольшим количеством поражений в 2025 году выделим Вулверхэмптон (25), у которого в пассиве по меньшей мере на 5 проигранных матчей больше, чем у любого другого клуба.
По 20 раз проигрывали в календарном году Хайденхайм, Тоттенхэм Хотспур, Жирона и Вест Хэм Юнайтед.
Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством побед в 2025 году (только национальные чемпионаты)
- 31 – Барселона
- 27 – Бавария
- 27 – Реал
- 26 – Рома
- 25 – ПСЖ
- 25 – Манчестер Сити
- 24 – Интер
- 24 – Арсенал
- 23 – Вильярреал
- 23 – Астон Вилла
Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством поражений в 2025 году (только национальные чемпионаты)
- 25 – Вулверхэмптон
- 20 – Хайденхайм
- 20 – Тоттенхэм Хотспур
- 20 – Жирона
- 20 – Вест Хэм Юнайтед
- 19 – Реал Сосьедад
- 19 – Хетафе
- 18 – Вальядолид
- 18 – Санкт-Паули
- 18 – Осер
