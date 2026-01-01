Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Наибольшее количество поражений у Вулверхэмптона

Барселона больше всех побеждала в топ-5 чемпионатах в 2025 году
Вспомним лучших и худших в сильнейших чемпионатах за календарный год

Барселона одержала самое большое количество побед в национальном чемпионате в 2025 году среди команд топ-5 европейских лиг.

В активе каталонцев 31 выигранный матч. На 4 победы меньше одержали Бавария и Реал (по 27). Совсем чуть-чуть не дотянула до тройки лучших Рома (26).

Среди команд топ-5 лиг с наибольшим количеством поражений в 2025 году выделим Вулверхэмптон (25), у которого в пассиве по меньшей мере на 5 проигранных матчей больше, чем у любого другого клуба.

По 20 раз проигрывали в календарном году Хайденхайм, Тоттенхэм Хотспур, Жирона и Вест Хэм Юнайтед.

Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством побед в 2025 году (только национальные чемпионаты)

  • 31 – Барселона
  • 27 – Бавария
  • 27 – Реал
  • 26 – Рома
  • 25 – ПСЖ
  • 25 – Манчестер Сити
  • 24 – Интер
  • 24 – Арсенал
  • 23 – Вильярреал
  • 23 – Астон Вилла

Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством поражений в 2025 году (только национальные чемпионаты)

  • 25 – Вулверхэмптон
  • 20 – Хайденхайм
  • 20 – Тоттенхэм Хотспур
  • 20 – Жирона
  • 20 – Вест Хэм Юнайтед
  • 19 – Реал Сосьедад
  • 19 – Хетафе
  • 18 – Вальядолид
  • 18 – Санкт-Паули
  • 18 – Осер
