Воспитанник Динамо оказался ненужным клубу, и с ним расторгли контракт

Бывший футболист киевского «Динамо» Денис Янаков покинул расположение «Эпицентра». 26-летний вингер получил статус свободного агента, хотя еще около десяти дней назад публично опровергал информацию о возможном уходе из клуба.

Уход Янакова стал частью кадровых изменений в команде. Вместе с экс-игроком «Динамо» «Эпицентр» покинули вратарь Глеб Бушняк, а также полузащитники Захар Хамелюк и Андрей Ляшенко. Клуб пока не делал официальных заявлений о причинах расставания с футболистами.

Контракт Яноква был действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Янаков провел восемь матчей, но не смог отличиться результативными действиями.