Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо оказался ненужным клубу, и с ним расторгли контракт
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 02:32 |
159
0

Воспитанник Динамо оказался ненужным клубу, и с ним расторгли контракт

Янаков покинул «Эпицентр»

02 января 2026, 02:32 |
159
0
Воспитанник Динамо оказался ненужным клубу, и с ним расторгли контракт
ФК Эпицентр. Денис Янаков

Бывший футболист киевского «Динамо» Денис Янаков покинул расположение «Эпицентра». 26-летний вингер получил статус свободного агента, хотя еще около десяти дней назад публично опровергал информацию о возможном уходе из клуба.

Уход Янакова стал частью кадровых изменений в команде. Вместе с экс-игроком «Динамо» «Эпицентр» покинули вратарь Глеб Бушняк, а также полузащитники Захар Хамелюк и Андрей Ляшенко. Клуб пока не делал официальных заявлений о причинах расставания с футболистами.

Контракт Яноква был действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Янаков провел восемь матчей, но не смог отличиться результативными действиями.

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «Бенфика – лучше клуб, чем Шахтер»
Рекордсмен команды, сыграл 14 сезонов. Трагедия для винницкого футбола
Экс-игрок сборной Украины: «Думал, что Динамо будет трамплином в Европу»
Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Янаков
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Эпицентр
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Футбол | 01 января 2026, 14:28 12
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером

Энцо Мареска покинул пост коуча «Челси»

Печальная статистика. Во Франции сравнили Забарного и других защитников ПСЖ
Футбол | 01 января 2026, 20:19 62
Печальная статистика. Во Франции сравнили Забарного и других защитников ПСЖ
Печальная статистика. Во Франции сравнили Забарного и других защитников ПСЖ

В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей в составе парижского клуба и забил один гол

Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Футбол | 01.01.2026, 08:42
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
Футбол | 01.01.2026, 23:58
80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Бокс | 01.01.2026, 08:00
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 3
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 2
Бокс
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 4
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
31.12.2025, 08:06 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем